Izba Reprezentantów przyjęła ustawę o nieprzerwanych dostawach broni do Izraela

Ustawa uniemożliwi prezydentowi USA zawieszenie lub anulowanie zatwierdzonej przez Kongres sprzedaży amerykańskiej broni do Izraela. Cała broń musi zostać dostarczona do Izraela w ciągu 15 dni od wejścia ustawy w życie.

Za ustawą głosowało w czwartek wieczorem 224 kongresmenów, przeciw było 187. Oczekuje się, że projekt ustawy nie przejdzie w kontrolowanym przez Demokratów Senacie. Biały Dom zapowiedział, że prezydent Joe Biden zawetuje ustawę, jeśli Kongres ją przyjmie.

Biden po raz pierwszy publicznie grozi Izraelowi. "Nie dostarczę broni"

Republikanie przedstawili swój projekt ustawy po tym, jak prezydent USA ostrzegł, że odmówi dostarczenia Izraelowi niektórych rodzajów broni ofensywnej, jeśli izraelskie wojsko rozpocznie operację w Rafah w Strefie Gazy.

– Dałem jasno do zrozumienia, że jeśli wejdą do Rafah – czego Izrael jeszcze nie zrobił – to nie dostarczę broni, której w przeszłości używali do takich operacji – powiedział Biden w zeszłym tygodniu.

Jednocześnie stwierdził, że Stany Zjednoczone będą w dalszym ciągu dostarczać Izraelowi broń defensywną, w tym rakiety dla systemu obrony powietrznej Żelazna Kopuła, ale dostawy innej broni zostaną wstrzymane, jeśli Izrael rozpocznie pełnoskalową inwazję na Rafah.

– Nie rezygnujemy z zapewnienia bezpieczeństwa Izraela. Nie chcemy jednak wspierać jego zdolności do prowadzenia wojny na obszarach takich jak Rafah – argumentował Biden.

Wcześniej szef Pentagonu Lloyd Austin powiedział, że Stany Zjednoczone zawiesiły transfer amunicji do Izraela. Rzecznik Departamentu Obrony Patrick Ryder przekazał, że wstrzymano dostawy broni, w tym 1800 bomb o masie 2000 funtów (ok. 900 kg) i 1700 bomb o masie 500 funtów (ok. 220 kg).

Operacja wojskowa w Rafah oznacza kolejną katastrofę humanitarną w Strefie Gazy

W ciągu siedmiu miesięcy wojny do Rafah uciekło ponad milion Palestyńczyków. Izrael uważa, że ukrywają się tam pozostali bojownicy Hamasu, w tym członkowie jego kierownictwa.

Przywódcy międzynarodowi, w tym Biden, próbowali odwieść premiera Izraela od inwazji na miasto, obawiając się nowej katastrofy humanitarnej. Benjamin Netanjahu upiera się, że pokonanie Hamasu bez przeprowadzenia operacji wojskowej w Rafah jest niemożliwe.

