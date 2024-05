Ofensywa Rosji w obwodzie charkowskim nie wpłynęła na stanowisko USA w sprawie użycia przez Ukrainę amerykańskiej broni, dostarczanej Siłom Zbrojnym Ukrainy w ramach pomocy wojskowej.

Rzeczniczka Pentagonu Sabrina Singh oświadczyła, że Ukraina nie może atakować rosyjskiego terytorium bronią przekazaną przez USA. Poproszona o wyjaśnienie, czy jest to wymóg, czy Kijów może uznać stanowisko Pentagonu za prośbę, Singh odpowiedziała, że to warunek dostaw amerykańskiej broni.

USA nie pozwalają Ukrainie atakować terytorium Rosji amerykańską bronią

Ukraina zwróciła się do Stanów Zjednoczonych z prośbą o zgodę na uderzenia w Rosji w związku z jej ofensywą w obwodzie charkowskim, w wyniku której Ukraina utraciła ponad 10 miejscowości i została zmuszona do przeniesienia rezerw z innych odcinków frontu.

Zdaniem przedstawicieli armii ukraińskiej, gdyby Amerykanie dali zielone światło, umożliwiłoby to zniszczenie magazynów wojskowych i przedarcie się przez rosyjską obronę powietrzną wzdłuż granicy, co z kolei spowolniłoby natarcie armii rosyjskiej na tym kierunku.



Ukraina może uderzyć w Rosję brytyjską bronią? "Ma takie prawo"

Ale nie wszystkie kraje zachodnie podzielają stanowisko USA w tej kwestii. Brytyjski minister spraw zagranicznych David Cameron podczas wizyty w Kijowie na początku maja oświadczył, że Ukraina ma prawo użyć broni dostarczonej przez Londyn do ataków na cele na terytorium Rosji w ramach samoobrony. W odpowiedzi rosyjskie MSZ zagroziło odwetowymi atakami na cele wojskowe na Wyspach.

W podobnym tonie wypowiedziała się minister spraw zagranicznych Łotwy Baiby Braze, która poinformowała na początku tego miesiąca, że Kijów otrzymał już od niektórych partnerów zachodnią broń z pozwoleniem na użycie jej do uderzeń na terytorium Rosji. Nie sprecyzowała jednak, o które kraje chodzi. Moskwa zareagowała na to żądaniem, by Łotwa ujawniła listę tych państw.

