Macron składa propozycję. Ani Ukraina, ani Rosja nie są zainteresowane

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski w wywiadzie dla agencji Agence France-Presse (AFP) odrzucił pomysł francuskiego przywódcy Emmanuela Macrona dotyczący rozejmu podczas zbliżających się letnich igrzysk olimpijskich w Paryżu.

Organizatorzy olimpiady proponują wprowadzenie rozejmu we wszystkich konfliktach na czas igrzysk, które odbędą się w dniach od 26 lipca do 11 sierpnia.

Macron proponuje rozejm olimpijski. Zełenski i Putin mówią "nie"

Według Zełenskiego Kijów nie wierzy w ideę rozejmu olimpijskiego, gdyż "grałoby to na korzyść wroga". – Kto może zagwarantować, że Rosja nie wykorzysta tego czasu na sprowadzenie swoich sił na nasze terytorium? – powiedział ukraiński prezydent.

Rosyjska agencja prasowa TASS informuje, że pomysł Macrona dotyczący rozejmu olimpijskiego był omawiany przez prezydenta Rosji Władimira Putina i prezydenta Chin Xi Jinpinga podczas wizyty rosyjskiego przywódcy w Pekinie.

Komentując inicjatywę Macrona, Putin stwierdził, że zasady olimpijskie są "bardzo dobrą rzeczą", ale międzynarodowi działacze sportowi sami je naruszają, wykluczając rosyjskich sportowców z zawodów.

– Nie pozwalają naszym sportowcom występować na zawodach olimpijskich ze swoim sztandarem, flagą i hymnem, ale żądają od nas, żebyśmy przestrzegali zasad, które nam narzucają. W ten sposób daleko nie zajdziemy – oświadczył rosyjski prezydent.

Rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow zwrócił wcześniej uwagę, że Moskwa nie otrzymała od Paryża żadnych oficjalnych propozycji w sprawie rozejmu olimpijskiego. Jednocześnie przekonywał, że Kijów ma tendencję do wykorzystywania takich inicjatyw do przegrupowywania i dozbrajania wojsk.



Chiny prosiły Rosję, by dokonała inwazji na Ukrainę po igrzyskach w Pekinie?

Z informacji opublikowanych przez "New York Times" w marcu 2022 r. wynika, że chińskie władze prosiły Moskwę o wstrzymanie inwazji na Ukrainę do czasu zakończenia zimowych igrzysk olimpijskich w Pekinie, czyli do 20 lutego.

Atak rozpoczął się cztery dni później, choć pierwotne dane wywiadowcze wskazywały 16 lutego jako prawdopodobny termin rozpoczęcia inwazji.



Wojska rosyjskie wkroczyły na Ukrainę 24 lutego 2022 r. od północy (z terytorium Białorusi), wschodu i południa, rozpoczynając wojnę, która przekształciła się w największy konflikt zbrojny w Europie od czasu upadku hitlerowskich Niemiec w 1945 r.

Czytaj też:

Kto przekonał Putina do inwazji na Ukrainę? Ujawniono nazwiska