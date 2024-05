Prezydent Iranu nie żyje. Odnaleziono wrak śmigłowca

W niedzielę irańska telewizja państwowa poinformowała, że helikopter prezydenta Iranu Ibrahima Raisiego miał "twarde lądowanie". Irańskiego przywódcy poszukiwało ponad 70 ekip ratowniczych, wojsko oraz formacje Strażników Rewolucji. Działania były jednak utrudnione ze względu na ulewny deszcz i bardzo gęstą mgłę, którym towarzyszył silny wiatr.

Minister spraw wewnętrznych Iranu Ahmad Vahidi powiedział, że w drodze powrotnej z Azerbejdżanu prezydent Raisi i jego towarzysze, w tym minister spraw zagranicznych kraju, byli na pokładzie kilku helikopterów, z których jeden był zmuszony do "twardego lądowania" ze względu na niesprzyjające warunki pogodowe w regionie. – Dzisiaj w obecności prezydenta Azerbejdżanu odbyła się ceremonia otwarcia tamy Kis-Kalasi. Następnie prezydent [Raisi – przy. red.] i jego świta wyruszyli w podróż powrotną kilkoma helikopterami, z których jeden był zmuszony wykonać twarde lądowanie ze względu na niekorzystne warunki atmosferyczne panujące w tym rejonie – przekazał Vahidi.

Nie żyje prezydent Iranu. Zginął w katastrofie lotniczej

Irańska telewizja państwowa podała, że ratownicy znaleźli wrak śmigłowca prezydenta Raisiego, który rozbił się w górach na północnym zachodzie kraju. Kiedy udało się dotrzeć na miejsce, jeden z ratowników miał oznajmić, że "nie ma oznak życia".

Wiadomość o zlokalizowaniu wraku potwierdził szef irańskiego Czerwonego Półksiężyca Pir Hossein Kolivand. – Podczas badań miejsca, w którym znajdują się szczątki rozbitego śmigłowca żadnych oznak żywych pasażerów śmigłowca nie znaleziono – mówił. Ratownicy dostrzegli maszynę z odległości ok. 2 km i ok. godz. 05:00 czasu polskiego przekazali, że obecnie do niej zmierzają.

Helikopter z prezydentem Raisim, ministrem spraw zagranicznym Hosseinem Amirem-Abdollahianem i innymi urzędnikami stracił kontakt w niedzielę po południu, ok. 30 minut po wystartowaniu do irańskiego miasta Tabriz.

– Niestety obawiamy się, że wszyscy pasażerowie śmigłowca prezydenta Raisiego nie żyją. Śmigłowiec podczas twardego lądowania całkowicie spłonął – mówił w rozmowie z Reuterem przedstawiciel irańskich władz.

Ibrahim Raisi był prezydentem Iranu od sierpnia 2021 r.

W Iranie prezydent jest wybierany w wyborach powszechnych. W przypadku jego śmierci pierwszy wiceprezydent obejmie to stanowisko za zgodą Najwyższego Przywódcy Alego Chameneia, a po upływie 50 dni zorganizowane zostaną wybory prezydenckie.