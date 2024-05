Broń nuklearna przy granicy z Ukrainą. Rosyjska armia rozpoczyna ćwiczenia

Ministerstwo Obrony Federacji Rosyjskiej poinformowało, że w Południowym Okręgu Wojskowym rozpoczął się pierwszy etap ćwiczeń, mający na celu zwiększenie gotowości niestrategicznych sił nuklearnych.

Rosyjscy żołnierze będą testowali wykorzystanie kompleksów Iskander i Kindżał.

Rosjanie rozpoczynają ćwiczenia z bronią nuklearną. W pobliżu Ukrainy

Taktyczna (niestrategiczna) broń jądrowa to broń jądrowa krótkiego zasięgu, zdolna do przenoszenia ładunków jądrowych na odległość maksymalnie 450-500 kilometrów. Broń ta przeznaczona jest do bezpośrednich działań bojowych, może być wykorzystywana w działaniach taktycznych o ograniczonym charakterze.

"Personel jednostek lotniczych Sił Powietrzno-Kosmicznych Rosji biorący udział w ćwiczeniach ćwiczy wyposażanie specjalnych jednostek bojowych w broń lotniczą, w tym aerobalistyczne rakiety hipersoniczne Kindżał i lata w wyznaczone rejony patrolowe" – podał rosyjski resort obrony.

Manewry zostały na początku maja zarządzone przez prezydenta Rosji Władimira Putina. Według Moskwy jest to odpowiedź na "zachodnie zagrożenia". Kreml zapewnia, że celem podjętych działań jest utrzymanie gotowości personelu i wyposażenia jednostek do użycia broni jądrowej, która nie ma charakteru strategicznego. "Ćwiczenia mają na celu utrzymanie gotowości żołnierzy i sprzętu do bojowego użycia niestrategicznej broni nuklearnej, aby reagować i bezwarunkowo zapewnić integralność terytorialną i suwerenność państwa rosyjskiego w odpowiedzi na prowokacyjne oświadczenia i groźby niektórych zachodnich urzędników pod adresem Federacji Rosyjskiej" – mogliśmy przeczytać w komunikacie rosyjskiego MON.

Południowy Okręg Wojskowy Rosji graniczy z Ukrainą i obejmuje również część Ukrainy kontrolowaną obecnie przez Moskwę.

