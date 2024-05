Niemcy: Podwoiła się liczba przestępstw przeciwko religii

Według rocznych statystyk dotyczących przestępstw motywowanych politycznie przedstawionych 21 maja przez Federalne Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Federalny Urząd Policji Kryminalnej (BKA), odpowiedzialne państwowe biura śledcze odnotowały w ubiegłym roku łącznie 7 029 przestępstw przeciwko wspólnotom religijnym w całym kraju. W porównaniu z rokiem 2022 (3 255) stanowi to wzrost o 116 procent. Głównym tego powodem jest znaczny wzrost liczby przestępstw przeciwko członkom i przedstawicielom poszczególnych wspólnot religijnych, który wzrósł z 2 804 do 6 122.

Organy śledcze odnotowały również wzrost liczby przestępstw przeciwko meczetom i synagogom. Liczba motywowanych politycznie przestępstw przeciwko meczetom wzrosła z 62 do 70, a przeciwko synagogom z 28 do 42. Ataki na meczety dotyczyły głównie uszkodzenia mienia i nawoływania do nienawiści, podczas gdy ataki na synagogi dotyczyły głównie uszkodzenia mienia i gróźb popełnienia przestępstw, a także przestępstw propagandowych. W obu przypadkach większość przestępstw przypisano „prawicowości”, z tendencją wzrostową w porównaniu z rokiem poprzednim. Natomiast liczba przestępstw przeciwko kościołom spadła o dobre 20 procent do 92 w badanym okresie (w 2022 roku było ich 118).

Wśród 6 122 przestępstw przeciwko przedstawicielom religii, państwowe biura śledcze odnotowały 3 555 przypadków podżegania do nienawiści, 618 przestępstw propagandowych, 503 zniewagi, 444 uszkodzenia mienia i 239 przestępstw z użyciem przemocy. Większość z nich stanowiły przestępstwa związane z uszkodzeniem ciała (185). Również w tym obszarze większość przestępstw przypisywano zjawisku „prawicowości”. Spośród przestępstw przeciwko przedstawicielom religii prawie 75 procent przypisano podtematowi „antysemityzm”, a nieco mniej niż 22 procent podtematowi „islamofobia”.

Liczba przestępstw motywowanych politycznie w ubiegłym roku wyniosła ogółem 60 028, czyli o prawie dwa procent więcej niż w 2022 roku (58 916).

– Obserwujemy nowy wysoki poziom przestępstw skierowanych przeciwko naszemu otwartemu i liberalnemu społeczeństwu. Liczba przestępstw popełnianych przez prawicowych ekstremistów nadal gwałtownie rośnie. A od czasu ataku terrorystycznego Hamasu na Izrael i wojny w Strefie Gazy dramatycznie wzrosła liczba przestępstw antysemickich – wyjaśniła podczas prezentacji statystyk federalna minister spraw wewnętrznych Nancy Faeser (SPD).

Według statystyk liczba przestępstw antysemickich niemal podwoiła się do 5 164 w 2023 roku (2022 było ich 2 641). Według szefa BKA Holgera Müncha, 53 procent zarejestrowanych przestępstw zostało popełnionych po ataku terrorystycznym Hamasu na Izrael na początku października.

