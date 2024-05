Służba Wywiadu Zagranicznego Rosji (SWR) w raporcie poświęconym próbie zamachu na słowackiego premiera pisze, że "w sytuacji, gdy elity liberalno-totalitarne nie są w stanie utrzymać swojej hegemonii «metodami cywilizowanymi», przechodzą do jawnego terroryzmu wobec swoich przeciwników".

Według SWR Fico otrzymuje od zachodnich przywódców "oficjalne, nieszczere życzenia" powrotu do zdrowia, za którymi kryje się "prawdziwe oblicze globalistycznej sekty". Jej przedstawiciele, zdaniem rosyjskich służb, "tolerują wezwania do wyeliminowania innych przywódców o charakterze narodowościowym, takich jak premier Węgier Viktor Orban i prezydent Serbii Aleksandar Vucic".

Zamach na premiera Słowacji. Rosja oskarża USA o ingerencję w śledztwo

Dalej czytamy, że raporty otrzymywane przez służby rosyjskie wskazują na "rosnącą irytację przywódców USA i UE naturalnymi zmianami realiów geopolitycznych oraz rosnącym stanowiskiem sił politycznych zorientowanych narodowo".

"Zbrodnia przeciwko Fico przywodzi na myśl głośne zabójstwa Martina Luthera Kinga i Olofa Palmego, którzy chcieli przeciwstawić się mainstreamowi. Na szczęście słowacki premier przeżył" – podkreślono.



W odniesieniu do toczącego się śledztwa w sprawie próby zabójstwa Fico SWR przekonuje, że Stany Zjednoczone i ich sojusznicy "nieustannie próbują promować swoją wersję o pojedynczym napastniku, niezadowolonym ze spadającego poziomu demokracji na Słowacji".

Rosjanie twierdzą, że dysponują danymi wskazującymi na to, iż agencje rządowe USA próbują ingerować w śledztwo, aby poprowadzono je "we właściwym kierunku". "Celem jest niedopuszczenie do tego, aby temat «terroryzmu politycznego w Europie» – nie wspominając o «zewnętrznym śladzie» ataku – zyskał na popularności" – czytamy w raporcie, który opisuje państwowa agencja TASS.

Fico postrzelony, przebywa w szpitalu

59-letni Robert Fico został poddany wielogodzinnej operacji po tym, jak 15 maja postrzelił go mężczyzna po wyjazdowym posiedzeniu rządu w mieście Handlova. Sprawca, 71-letni Juraj Cintula, został formalnie oskarżony o usiłowanie zabójstwa z premedytacją i umieszczony w areszcie.

Ostatecznie o wysokości wyroku może zdecydować fakt, że według dotychczasowych ustaleń zamachowiec miał działać z zemsty i zaatakował polityka sprawującego funkcję konstytucyjną.

Według informacji medialnych 71-letni mężczyzna oddał w stronę Fico kilka strzałów z pistoletu, raniąc polityka w brzuch i klatkę piersiową.

Fico objął urząd premiera Słowacji w październiku 2023 r. Wcześniej pełnił tę funkcję w latach 2006-2010 i 2012-2018. Polityk od dawna krytycznie odnosi się do strategii Zachodu dotyczącej Ukrainy, podkreślając, że konfliktu Moskwy z Kijowem nie da się rozwiązać na polu bitwy, a pomoc wojskowa dla Ukrainy tylko przedłuża wojnę i zwiększa liczbę ofiar.

Czytaj też:

"Pacjent jest przytomny, potrafi się porozumieć". Lekarze o stanie zdrowia Ficy