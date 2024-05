Premier europejskiego kraju zapowiada obowiązkową służbę wojskową

Premier Wielkiej Brytanii Rishi Sunak oznajmił w niedzielę, że jeśli Partia Konserwatywna 4 lipca wygra wybory do Izby Gmin, to będzie dążyć do przywrócenia obowiązkowej służby wojskowej dla 18-latków.

W Wielkiej Brytanii toczy się kampania wyborcza przed nadchodzącymi wyborami parlamentarnymi. Rishi Sunak ogłosił, że jego ugrupowanie będzie dążyć do przywrócenia obowiązkowego poboru do wojska, ale armia nie będzie rozwiązaniem bezalternatywnym, bowiem młodzi ludzie dostaną kilka wariantów służby.

Wojsko albo wolontariat

Na obecnym etapie wiadomo, że plan zakłada możliwość wstąpienia do wojska przez 18-latków w pełnym wymiarze na 12 miesięcy, służbę w brytyjskiej cyberobronie przez taki sam okres, gdzie uczyć się będą o logistyce, cyberbezpieczeństwie, zaopatrzeniu lub operacjach reagowania cywilnego, albo odbycie przez jeden weekend w miesiącu przez rok (łącznie 25 dni) służby na zasadzie wolontariatu w policji, straży pożarnej, służbie zdrowia lub organizacjach charytatywnych zajmujących się osobami starszymi i potrzebującymi pomocy.

"Daily Mail" pisze, że wypowiedź premiera Sunaka stanowi reakcję na ogólną sytuacją międzynarodową w kontekście bezpieczeństwa. Redakcja wskazuje, że Londyn obawia się działań Iranu, Chin, Korei Północnej oraz Rosji. Przywrócenie obowiązkowej służby wojskowej miałoby zwiększyć zasoby wojskowe Wielkiej Brytanii, ale jednocześnie sformować lepsze zaplecze społeczne oraz poszerzyło grono wykwalifikowanych pracowników wykorzystywanych podczas ewentualnych działań zbrojnych.

Co na to konkurencja?

Pomysł lidera Partii Konserwatywnej może nie być wdrożony w życie, ponieważ przedwyborcze wskazują, że wybory wygra Partia Pracy. Liderzy tego ugrupowania dystansują się od koncepcji wprowadzenia obowiązkowej służby wojskowej. Pomysł ten został określony jako „desperacka próba” poprawienia notowań Partii Konserwatywnej.

W Wielkiej Brytanii obowiązkowa służba wojskowa w czasie pokoju została ustanowiona w 1949 r., a zniesiona roku 1960.

Czytaj też:

Niemiecka partia wpisała do programu powrót do powszechnego poboruCzytaj też:

Generał zapowiada "potężne zmiany" w wojsku. Chodzi o rezerwistówCzytaj też:

Szef MON przedstawił w Sejmie informację w sprawie stanu bezpieczeństwa RP