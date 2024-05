F-16 dla Ukrainy. Belgia dostarczy 30 samolotów do 2028 roku

Minister spraw zagranicznych Belgii Aja Labib poinformowała, że jej kraj oprócz samych myśliwców dostarczy do nich amunicję. Według niej takie wsparcie militarne dla Ukrainy jest konieczne, aby powstrzymać prezydenta Rosji Władimira Putina, który jest "zdecydowany przesunąć granice krajów europejskich".

Podkreśliła również, że transfer myśliwców ma na celu w szczególności zapewnienie bezpieczeństwa samej Belgii. – Czy rosyjskie czołgi mogłyby pewnego dnia zaatakować Brukselę? Jeśli pozwolimy (Putinowi) działać tak, jak chce (na Ukrainie), nie będzie to już niewiarygodny scenariusz – stwierdziła Labib.

Zobowiązanie do przekazania F-16 zostanie sformalizowane w porozumieniu z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim, który składa we wtorek wizytę w Brukseli.



Zełenski: Polskie myśliwce powinny zestrzeliwać rosyjskie rakiety

W zeszłym tygodniu Zełenski powiedział, że Rosjanie używają 300 samolotów do ataków na terytorium Ukrainy. – Aby temu przeciwdziałać, potrzebujemy co najmniej 120 do 130 myśliwców F-16 – ocenił. Jednocześnie zasugerował, że Polska powinna zestrzeliwać rosyjskie rakiety zmierzające w kierunku Ukrainy.

– Kiedy lecą rosyjskie rakiety, podrywane są polskie samoloty, ale nie zestrzeliwują tych rakiet. Czy mogą to zrobić? Jestem pewien, że tak. Czy jest to atak krajów NATO, zaangażowanie? Nie – stwierdził Zełenski w wywiadzie dla agencji Reuters.

W ciągu ostatnich kilku miesięcy Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych wielokrotnie informowało o tym, że polskie myśliwce zostały poderwane w związku z aktywnością rosyjskiego lotnictwa dalekiego zasięgu nad Ukrainą.

Pierwsza grupa ukraińskich pilotów zakończyła szkolenie na F-16 w USA

Według doniesień prasowych z ubiegłego tygodnia pierwsza grupa ukraińskich pilotów ukończyła w USA szkolenie z obsługi myśliwców F-16. Teraz żołnierze udadzą się do Europy na dodatkowe kursy.

Szef Pentagonu Lloyd Austin obiecał wysłać na Ukrainę pierwszą eskadrę F-16 (około 12 myśliwców) z przeszkolonymi pilotami do końca tego roku. Według innych źródeł pierwsze F-16 mogą pojawić się na Ukrainie w czerwcu lub lipcu.

Koalicja państw, zwana "myśliwską", która ma dostarczyć Kijowowi samoloty bojowe, powstała latem zeszłego roku. Na jej czele stoją Holandia, Dania i Stany Zjednoczone. Te i inne kraje zobowiązały się do przekazania Kijowowi 60 myśliwców F-16.

