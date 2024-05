Parlament Gruzji zdecydował ws. ustawy, która wywołała olbrzymie protesty

Od połowy kwietnia przez Gruzję przetaczają się masowe przeciwko kontrowersyjnej ustawie dotyczącej finansowania z zagranicy, którą forsuje rządząca partia Gruzińskie Marzenie.

Ustawa o przejrzystości wpływów zagranicznych jest nazywana przez jej przeciwników "ustawą o zagranicznych agentach" oraz "ustawą rosyjską". Podczas jej procedowania w parlamencie doszło nawet do bijatyki. W trakcie demonstracji były starcia z policją, a opozycja podaje, że wobec jej przedstawicieli stosowano brutalną przemoc.

Weto prezydent odrzucone

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami prezydent Gruzji zawetowała ustawę, jednak nie wystarczyło to do jej zablokowania. Gruzińskie Marzenie ma wystarczającą liczbę posłów, by odrzucić prezydenckie weto.

Tak też się stało. W poniedziałek tamtejszy parlament przegłosował odrzucenie prezydenckiego sprzeciwu.

Kontrowersyjna ustawa wejdzie w życie

Przeciwnicy przepisów wskazują, że przypominają one rozwiązania rosyjskie, używane przez Kreml do zwalczania opozycji. Rządząca Gruzją trzecią kadencję partia Gruzińskie Marzenie powróciła do prac nad ustawą po tym, jak zrezygnowała z jej uchwalenia w marcu ubiegłego roku po masowych protestach i krytyce ze strony państw Zachodu. Z kolei partia Gruzińskie Marzenie tłumaczy wprowadzenie przepisu troską o bezpieczeństwo i suwerenność państwa.

Ustawa przewiduje, że organizacje otrzymujące ponad 20 proc. finansowania z zagranicy będą podlegać rejestracji i sprawozdawczości oraz trafią do specjalnego rejestru agentów obcego wpływu. Przeciwnicy ustawy mówią, że może ona zostać użyta przeciwko działaczom opozycyjnym i społeczeństwu obywatelskiemu. Przedstawiciele USA, Unii Europejskiej oraz ONZ wyraziły zaniepokojenie i apelowały do władz Gruzji o wycofanie się z procedowania przepisów. Zwróciły też uwagę, że propozycja stoi w sprzeczności z europejskimi aspiracjami Gruzji i procesem eurointegracji. 14 grudnia 2023 r. Rada Europejska przyznała Gruzji status kraju kandydującego do Unii Europejskiej.

