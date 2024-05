Podjechał pod restaurację w Londynie i otworzył ogień. 9-latka w stanie krytycznym

W Londynie doszło do tragedii. Nieznany sprawca otworzył ogień do ludzi, raniąc kilka osób. Jedna z ofiar to 9-letnia dziewczynka.

Ciężko ranna została dziewięcioletnia dziewczynka, która wraz z rodzicami jadła kolację w jednej z restauracji. Obecnie lekarze walczą o jej życie. Stan dziewczynki określili niestety jej stan "krytyczny". Strzelanina w Londynie Wszystko działo się w środę wieczorem w londyńskiej dzielnicy Hackney. W pewnym momencie na zewnątrz wybuchła strzelanina. Według informacji przekazanych mediom przez policję, napastnik (albo napastnicy) prawdopodobnie poruszał się na motocyklu. Nie wiadomo z jakich przyczyn otworzyli ogień. W wyniku strzelaniny ucierpiały trzy osoby przebywające przed lokalem. To mężczyźni w wieku 26, 37 i 42 lat. Jeden z zabłąkanych pocisków trafił dziewięciolatkę. Policja szuka napastnika W sprawie strzelaniny trwa śledztwo. Policja poinformowała, że na razie nie dokonano żadnych aresztowań. Poszukiwania sprawy (sprawców) trwają. Burmistrz dzielnicy, Caroline Woodley powiedziała, że doszło do "szokującego ataku". – Moje myśli są z poszkodowanymi i ich rodzinami. Rozumiem zaniepokojenie mieszkańców, dlatego oferujemy im wszelką potrzebną pomoc – powiedziała. – Do zdarzenia doszło w ruchliwej części naszej dzielnicy, dlatego proszę każdego, kto posiada jakiekolwiek informacje w tej sprawie, o kontakt z policją – zaapelowała. Czytaj też:

