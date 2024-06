Niemcy wezwą 900 tys. rezerwistów? "To wszystko jest przerażające"

– Putin szkoli swój naród do wojny i nastawia go przeciwko Zachodowi. Dlatego musimy stać się zdolni do obrony tak szybko, jak to możliwe – powiedziała Strack-Zimmermann, która jest również ekspertem Wolnej Partii Demokratycznej (FDP) do spraw obrony.

Podkreśliła, że "Rosja obecnie produkuje tylko broń", a także drukuje "podręczniki, które przedstawiają Niemcy jako agresora". – Dzieci w szkołach podstawowych są szkolone w posługiwaniu się bronią. To wszystko jest przerażające – oceniła.



Niemcy aktywują 900 tys. rezerwistów Bundeswehry?

Polityk wezwała do "aktywowania około 900 tys. rezerwistów, których mamy w Niemczech". Najpierw jednak musieliby zostać zarejestrowani, Bundeswehra bowiem ma żołnierzy, którzy przez dziesięciolecia byli wycofywani z czynnej służby i nie są ujęci w rejestrach – zwraca uwagę Deutsche Welle.

Rezerwiści to wszyscy żołnierze, którzy służyli w Bundeswehrze. Nie zalicza się do nich byłych żołnierzy Narodowej Armii Ludowej NRD, którzy po jej rozwiązaniu nigdy nie służyli w siłach zbrojnych RFN – podkreśla DW.



– Gdybyśmy mogli pozyskać tylko połowę z nich jako rezerwistów z ich doświadczeniami i umiejętnościami, przyniosłoby to niesamowite korzyści – argumentowała Strack-Zimmermann.

"Kończy nam się czas, jeśli chcemy zapobiec wojnie"

Jej inicjatywę z zadowoleniem przyjął Patrick Sensburg, przewodniczący Związku Rezerwistów Bundeswrhry. – To mądre i słuszne, ponieważ kończy nam się czas, jeśli chcemy zapobiec wojnie – stwierdził.

Poinformował, że jego stowarzyszenie pracuje nad propozycjami, jak wesprzeć Bundeswehrę rezerwistami oraz w badaniu stanu ich zdrowia przez wyznaczonych do tego lekarzy, którzy sami też są rezerwistami.



Wcześniej Sensburg zaproponował zarejestrowanie wszystkich byłych żołnierzy w celu sprawdzenia ich stanu zdrowia i dyspozycyjności oraz stopniowego dopuszczenia ich ponownie do ćwiczeń wojskowych.



