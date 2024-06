W Izraelu wrze po propozycji USA. Koalicjanci grożą Netanjahu obaleniem rządu

Minister finansów Becalel Smotricz i minister bezpieczeństwa narodowego Itamar Ben-Gwir oświadczyli, że sprzeciwiają się zawarciu jakiegokolwiek porozumienia, zanim Hamas nie zostanie całkowicie zniszczony.

Jak zakończyć wojnę w Strefie Gazy? Propozycja USA

Trzyczęściowa propozycja przedstawiona przez prezydenta USA Joe Bidena zakłada sześciotygodniowe zawieszenie broni, podczas którego Izraelskie Siły Obronne (IDF) wycofałyby się z zaludnionych obszarów Strefy Gazy. Porozumienie ostatecznie ma doprowadzić do uwolnienia wszystkich zakładników, trwałego zaprzestania działań wojennych i opracowania szeroko zakrojonego planu odbudowy Gazy.



Smotricz zapowiedział, że nie będzie częścią rządu, który przyjmie taką propozycję i zakończy wojnę bez zniszczenia Hamasu i sprowadzenia wszystkich zakładników. Ben-Gwir oświadczył z kolei, że takie porozumienie oznacza koniec wojny i rezygnację z celu, jakim jest zniszczenie Hamasu.

Według niego to "lekkomyślna" propozycja, która stanowi "zwycięstwo terroryzmu i zagrożenie dla bezpieczeństwa państwa Izrael". Dodał, że prędzej dojdzie do obalenia rządu niż on zgodzi się zaakceptować takie porozumienie.



Rząd Izraela wisi na włosku. Netanjahu pod presją

BBC odnotowuje, że prawicowa koalicja Netanjahu posiada niewielką większość w parlamencie, opierając się na wielu frakcjach, w tym na sześciu mandatach partii Ben-Gwira i siedmiu mandatach ugrupowania Smotricza.



Lider opozycji Jair Lapid zapowiedział poparcie dla rządu, jeśli Netanjahu poprze plan dla Gazy zaproponowany przez Bidena. Partia Lapida ma w Knesecie 24 mandaty.



W sobotę mediatorzy z Egiptu, Kataru i Stanów Zjednoczonych wezwali zarówno Izrael, jak i Hamas do "sfinalizowania" porozumienia opracowanego przez USA. Biuro Netanjahu oświadczyło jednak, że "warunki zakończenia wojny przez Izrael nie uległy zmianie". Chodzi o "zniszczenie zdolności wojskowych i przywódczych Hamasu, uwolnienie wszystkich zakładników i zapewnienie, że Gaza nie będzie już stanowić zagrożenia dla Izraela".



Atak Hamasu i odpowiedź Izraela

Wojna rozpoczęła się 7 października 2023 r., kiedy terroryści Hamasu przeprowadzili bezprecedensowy atak na Izrael, zabijając około 1200 osób i biorąc 252 zakładników. Izrael odpowiedział zmasowanymi nalotami z powietrza, a następnie dokonał inwazji lądowej na Gazę, która według palestyńskiego ministerstwa zdrowia pochłonęła dotychczas 36 tys. ofiar, głównie kobiet i dzieci.



