Niemcy: Świeccy katolicy protestują przeciwko biskupom. Wysłali list do Watykanu

Z raportu wynika, że "katolicy w Niemczech są jednomyślnie przekonani o konieczności reform”, które postuluje kontrowersyjna "droga synodalna”. Przeciwko takiej generalizacji zaprotestowała oddolna inicjatywa świeckich "Nowy początek”.

Protest świeckich

Jej przedstawiciele wystosowali protest do nuncjusza apostolskiego w Niemczech, w którym twierdzą, że raport episkopatu dokumentuje myślenie katolickich gremiów i instytucji, ale "droga synodalna” w żaden sposób nie reprezentuje ludu Bożego w Niemczech, a rozdęta biurokracja Kościoła w Niemczech nie pomaga w tym, co dziś dla niego najważniejsze, czyli nowej ewangelizacji.

W nocie protestacyjnej podkreśla się, że termin "synodalność” używany jest "w całym tekście w znaczeniu oddolnej demokratyczno-parlamentarnej reorganizacji opartej na modelu synodalności w protestanckich kościołach regionalnych”. Świecka inicjatywa "Nowy początek” przypomina, że papież Franciszek, który w swoim osobistym liście "Do pielgrzymującego ludu Bożego w Niemczech” przestrzegał przed postępującą w Niemczech erozją wiary i wzywał do "nowej ewangelizacji”, został entuzjastycznie przyjęty przez wiernych, ale przez organizatorów "drogi synodalnej” został on "beztrosko odrzucony”.

Na rozbieżność między raportem a rzeczywistością wskazują też niektórzy katoliccy publicyści w Niemczech. Przypominają oni, że trzyletnie obrady "drogi synodalnej” nie tylko nie przebiegały w jednomyślności, jak sugeruje przekazany Watykanowi raport, ale wręcz budziły wielkie emocje i kontrowersje, których wynikiem było wcześniejsze opuszczenie obrad przez niektórych członków, a także zerwanie współpracy czterech biskupów diecezjalnych z powstałą wbrew Watykanowi "komisją synodalną”.

Różne podejście do postulatów "drogi synodalnej” – także wśród niemieckich teologów i duszpasterzy – nie zostało odzwierciedlone w raporcie przesłanym do Watykanu. Pomija on także opublikowane ostatnio obszerne badania wśród młodych niemieckich księży, z których wynika, że większość z nich nie jest zainteresowana postulatami "drogi synodalnej”, a za to ponad 80 proc. respondentów domaga się większej "oferty z duchową głębią” i "większego skupienia na przekazywaniu treści wiary”.

Niemiecki raport

Wysłany niedawno do Watykanu dokument episkopatu stanowiący syntezę raportów wszystkich niemieckich diecezji mówi o jednomyślności wśród niemieckich wiernych i postuluje m.in. wzmocnienie aspektu rozdziału władzy w Kościele, silniejsze wdrażanie odpowiedzialności biskupów, dopuszczenie świeckich do posługi kaznodziejskiej, rewizję celibatu księży, otwarcie diakonatu dla kobiet i dalszą debatę nt. kapłaństwa kobiet a także rewizję katolickiej etyki seksualnej i integrację osób LGBTQ+ w Kościele.

W dokumencie niemieckiego episkopatu można przeczytać, że niemieckie diecezje już od dziesięcioleci mają doświadczenie synodalności a "Kościół katolicki w Niemczech rozpoczął swoją drogę synodalną jeszcze zanim papież Franciszek wystosował swoje zaproszenie do Kościoła powszechnego, aby wyruszyć na wspólną drogę synodalną”.

