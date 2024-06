Berlin: Odnaleziono najstarszy manuskrypt Ewangelii o dzieciństwie Jezusa

Naukowcy datują rękopis na IV–V wiek – poinformował w komunikacie medialnym Instytut Chrześcijaństwa i Starożytności Uniwersytetu Humboldta (HU) w Berlinie. Ewangelia opowiada o dzieciństwie Jezusa i jest zaliczana do tzw. apokryfów Nowego Testamentu. Nie zostały one uwzględnione w Biblii, ale ich historie były bardzo popularne i szeroko rozpowszechnione w starożytności i średniowieczu jako te dodające nowe szczegóły do kanonicznych części.

Z informacji berlińskiej uczelni wynika, że od kilkudziesięciu lat fragment papirusu w języku greckim o numerze inwentarzowym P.Hamb.Graec.1011 leżał niezauważony w Bibliotece Państwowej i Uniwersyteckiej Carla von Ossietzky'ego w Hamburgu. Odkrycia dokonali papirusolodzy Lajos Berkes z Instytutu Berlińskiego i jego kolega Gabriel Nocchi Macedo z Uniwersytetu w Liège w Belgii.

O dzieciństwie Jezusa w języku greckim

„Fragment jest niezwykle interesujący dla badań” – wyjaśnił Berkes, asystent naukowy na Wydziale Teologicznym HU. „Z jednej strony dlatego, że udało nam się datować go na IV-V wiek, co czyni go najwcześniejszym znanym egzemplarzem. Z drugiej strony, ponieważ udało nam się uzyskać nowy wgląd w przekaz tekstu” – powiedział. Do tej pory za najwcześniejszą grecką wersję tekstową Ewangelii Tomasza uważano kodeks z XI wieku.

Prawdopodobnie po raz pierwszy Ewangelia została spisana w II wieku naszej ery. „Nasze odkrycia dotyczące tej późnoantycznej greckiej kopii dzieła potwierdzają obecną ocenę, że Ewangelia Dzieciństwa według Tomasza została pierwotnie napisana w języku greckim” – zaznaczył Nocchi Macedo. Fragment o wymiarach około 11 na 5 centymetrów zawiera pozostałości 13 linii greckich liter, po około 10 liter w linii, i pochodzi z późnoantycznego Egiptu.

