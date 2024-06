Marine Le Pen przejmie władzę? Zjednoczenie Narodowe rośnie w siłę

Prezydent Francji Emmanuel Macron ogłosił w niedzielę wieczorem rozwiązanie Zgromadzenia Narodowego (parlamentu). – Postanowiłem, aby znowu dać wam wybór w sprawie przyszłości parlamentarnej. Dlatego dziś wieczorem rozwiązuję Zgromadzenie Narodowe – poinformował przywódca. Jak przyznał, decyzja ta jest poważna i trudna, jednak jest ona przede wszystkim aktem zaufania.

Wybory we Francji mają się odbyć 30 czerwca. Druga tura zaplanowana została na 7 lipca.

Marine Le Pen: Jesteśmy gotowi przejąć władzę

We Francji wybory do Parlamentu Europejskiego wygrało Zjednoczenie Narodowe. Ugrupowanie Jordana Bardelli i Marine Le Pen zdobyło 31,37 proc. głosów, zaś formacja popierana przez prezydenta Emmanuela Macrona – jedynie 14,6 proc.

Le Pen oznajmiła po wyborach do PE, że jej partia jest gotowa na nowe wybory i przejęcie władzy we Francji, "jeśli naród jej zaufa". – Jesteśmy gotowi odbudować kraj – podkreśliła liderka francuskiej prawicy. Członkowie Partii Socjalistycznej, Partii Komunistycznej oraz skrajnie lewicowej Francji Nieujarzmionej wzywają do zjednoczenia sił w obliczu przedterminowych wyborów parlamentarnych.

Le Pen może zdobyć bezwzględną większość?

Najnowszy sondaż pokazuje, że przedterminowe wybory będą mieć wyraźnego faworyta. Zjednoczenie Narodowe może liczyć na zdobycie od 235 do 265 mandatów, co oznacza ogromny wzrost stanu posiadania tego ugrupowania w parlamencie (obecnie Zjednoczenie Narodowe ma 88 mandatów). Jednocześnie badanie wskazuje, że formacja Le Pen nie zdobędzie bezwzględnej większości, czyli nie będzie w stanie stworzyć samodzielnie rządu (bezwzględna większość we francuskim parlamencie to 289 mandatów).

Z sondażu wynika, że partia Odrodzenie Macrona straci blisko połowę parlamentarzystów (z 250 do 125-155). Z kolei lewicowe ugrupowania mogą liczyć na 115-145 miejsc w parlamencie. Sondaż został przeprowadzony przez instytut Harris Interactive-Touluna dla czasopisma "Challenges" oraz telewizji M6 i RTL.

Czytaj też:

Niepokój establishmentu i protesty. Analityk tłumaczy decyzję MacronaCzytaj też:

"To skomplikowało nam życie". Orban wprost o wyborach do PE