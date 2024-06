Izrael ogłasza "przerwę taktyczną". Ciężarówki z pomocą humanitarną wjadą do Strefy Gazy

"Przerwa taktyczna" rozpoczęła się w okolicach Rafah o godz. 08:00 czasu lokalnego (godz. 07:00 czasu polskiego) i potrwa do godz. 19:00 (godz. 18:00 czasu polskiego).

Takie przerwy będą się odbywać codziennie aż do odwołania, o czym poinformowała izraelska armia.

"Przerwa taktyczna" izraelskiej armii

Przerwa ma na celu umożliwienie ciężarówkom z pomocą humanitarną dotarcie do kontrolowanego przez Izrael przejścia Kerem Szalom oraz bezpieczne dotarcie do głównej drogi biegnącej z północy na południe i przewiezienie ładunków do innych części Strefy Gazy.

Działania są koordynowane przez ONZ oraz międzynarodowe organizacje humanitarne.

Wojna na Bliskim Wschodzie

Przypomnijmy, że wojna na Bliskim Wschodzie rozpoczęła się 7 października 2023 r., kiedy zbrojne skrzydło Hamasu przeprowadziło bezprecedensowy atak na Izrael, zabijając około 1200 osób i biorąc ponad 200 zakładników. Izrael odpowiedział zmasowanymi nalotami z powietrza, a następnie dokonał inwazji lądowej na Gazę, która – według palestyńskiego ministerstwa zdrowia – pochłonęła dotychczas ponad 36 tys. ofiar, głównie kobiet i dzieci. Znaczna część enklawy została zniszczona.

Izrael rozważa możliwość zawieszenia na jakiś czas wojny z Hamasem w celu wymiany zakładników. Według premiera Benjamina Netanjahu, rozejm można zawrzeć na 42 dni, ale nie ma mowy o całkowitym zakończeniu wojny. Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości Organizacji Narodów Zjednoczonych nakazał Izraelowi natychmiastowe zaprzestanie ataku na miasto Rafah w południowej części Strefy Gazy.

Wniosek o aresztowanie Netanjahu

Prokurator Międzynarodowego Trybunału Karnego w Hadze Karim Khan wystąpił o aresztowanie premiera Izraela Benjamina Netanjahu, a także ministra obrony tego kraju Joawa Galanta oraz przywódców Hamasu: Mohammeda Diaba Ibrahima al-Masriego, Mohammeda Deifa i Ismaila Haniyeha.

Osoby te ponoszą – zdaniem prokuratora – bezpośrednią odpowiedzialność za zbrodnie przeciwko ludzkości i zbrodnie wojenne popełniane w Strefie Gazy.

