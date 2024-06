Mecz Polska-Holandia. Napastnik z kilofem w pobliżu strefy kibica

O godz. 15 w pierwszym meczy grupy D piłkarskich Mistrzostw Europy zmierzą się Polska i Holandia. Mecz rozegrany zostanie na stadionie w Hamburgu. Do miasta licznie przybyli kibice obu reprezentacji, którzy od rana bawią się, tańczą, paradują i prezentują kibicowskie przyśpiewki w oczekiwaniu na spotkanie.

Jak informuje metro.co.uk w pobliżu strefy kibica, w której znajdowali się fani zarówno z Polski, jak i Holandii, pojawił się uzbrojony mężczyzna. Zanim został ujęty, świadkowie usłyszeli cztery strzały.

Z kolei dziennikarz "The New York Times" podał: "Policja zamknęła Reeperbahn w Hamburgu, niedaleko strefy kibica, w której są tysiące holenderskich fanów. Cztery głośne huki, a następnie wkroczyły setki policjantów". Napastnik został podobno ciężko ranny i przewieziono go karetką do szpitala.

twitter

Początkowo podawano, że mężczyzna miał przy sobie siekierę, jednak później media przekazały, że był to kilof. Pojawiają się doniesienia, jakoby napastnik posiadał także koktajl mołotowa.

W niedzielę mecz Polska – Holandia

Reprezentacja Polski trafiła do grupy D, którą śmiało można określić mianem "grupy śmierci". Oprócz Holandii nasi piłkarze zagrają z Austrią (21 czerwca) i Francją (25 czerwca).

W spotkaniu z Holandią nie wystąpi kapitan naszej reprezentacji Robert Lewandowski, który doznał urazu w towarzyskim meczu z Turcją, rozegranym 10 czerwca. Michał Probierz, selekcjoner Polaków, przyznał, że Lewandowski prawdopodobnie będzie gotowy na mecz z Austrią.

Euro 2024 rozpoczęło się w piątek meczem otwarcia, w którym Niemcy rozgromiły Szkocję 5:1.

W turnieju biorą udział 24 drużyny podzielone na sześć grup. Po trzech kolejkach fazy grupowej do 1/8 finału trafią ekipy z pierwszych dwóch miejsc w każdej grupie oraz cztery najlepsze z trzecich pozycji. Finał zaplanowano 14 lipca w Berlinie.

Czytaj też:

Mecz Polska-Holandią. Niespodzianki w składzie biało-czerwonych