Węgry będą promować swoją prezydencję w Radzie Unii Europejskiej hasłem "Uczyńmy Europę znów wielką”. W ten sposób Budapeszt nawiązał do słynnego hasła byłego prezydenta USA Donalda Trumpa "Make America Great Again".

– To nawiązanie do aktywnej prezydencji. W rzeczywistości ukazuje oczekiwanie, że razem będziemy silniejsi niż w pojedynkę, ale powinniśmy mieć możliwość pozostania tym, kim jesteśmy, kiedy się zjednoczymy. Odzwierciedla to również pogląd, że Europa jest w stanie stać się niezależnym, globalnym graczem w naszym zmieniającym się świecie – podkreślił węgierski minister do spraw UE János Bóka cytowany przez Politico.

– Nie mam wrażenia déjà vu. Nie wiem, czy Donald Trump kiedykolwiek chciał, aby Europa znów była wielka – dodał Boca pytany o nawiązania do hasła Trumpa.

Węgierska prezydencja

Logiem węgierskiej prezydencji będzie kostka Rubika, którą Boka określił jako "esencję węgierskiego geniuszu”. Według ministra Węgry wykorzystają swoją prezydencję do wprowadzenia nowej konkurencyjnej, "zorientowanej na rolników” umowy rolnej, a także do "skuteczniejszej ochrony granic zewnętrznych i zarządzania pierwotnymi przyczynami migracji".

Ponadto Boca dodał, że Węgry dołożą starań, aby przyspieszyć proces rozszerzenia UE. Podkreślił, że "chcemy podjąć znaczące kroki w kierunku Mołdawii, Gruzji i Ukrainy”.

Jak donoszą media, premier Węgier planuje utworzenie w Parlamencie Europejskim "koalicji na rzecz pokoju”. Według Viktora Orbana we władzach Unii Europejskiej przeważają ci, którzy są gotowi na wojnę z Rosją.

Przypomnijmy, że na początku czerwca dziesiątki tysięcy ludzi zebrało się w stolicy Węgier w marszu poparcia dla premiera Viktora Orbana i jego polityki ws. wojny na Ukrainie.

Demonstracja, nazwana przez organizatorów "marszem pokoju", zgromadziła zwolenników Orbana z całych Węgieri krajów sąsiednich. Maszerowali wzdłuż Dunaju w Budapeszcie od słynnego Mostu Łańcuchowego na Wyspę Małgorzaty, machając flagami i trzymając transparenty z napisem: "Nie dla wojny".

