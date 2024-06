Systemy Patriot z USA tylko dla Ukrainy. Polska wśród krajów, które "będą musiały poczekać"

Stany Zjednoczone przestaną realizować zamówienia na produkcję przeciwlotniczych systemów rakietowych Patriot i będą je dostarczać tylko na Ukrainę do czasu zaspokojenia jej potrzeb obronnych. Waszyngton planuje ogłosić to w czwartek – wynika z informacji brytyjskiego dziennika "Financial Times", który powołuje się na trzy źródła zaznajomione z sytuacją.

Według tych doniesień będzie to sformalizowanie obietnicy złożonej przez prezydenta USA w zeszłym tygodniu podczas szczytu państw G7, w czasie którego Joe Biden zapowiedział, że umożliwi Ukrainie uzyskanie sprzętu potrzebnego do ochrony miast i infrastruktury krytycznej.

Biden: Wszystko, co mamy, trafi na Ukrainę

Amerykański przywódca powiedział we Włoszech, że pięć krajów zgodziło się wysłać Patrioty na Ukrainę, natomiast ci, którzy czekają na dostawy tych systemów z USA, będą musieli poczekać. – Wszystko, co mamy, trafi na Ukrainę, dopóki jej potrzeby nie zostaną zaspokojone – oświadczył Biden.



"FT" zwraca uwagę, że Polska, Rumunia i Niemcy są wśród krajów europejskich, które złożyły zamówienia na systemy Patriot. Hiszpania również ma otwarte zamówienie na te wyrzutnie, a koalicja państw NATO złożyła w styczniu zamówienie na 1000 pocisków Patriot.



Władze Ukrainy wielokrotnie zwracały się do krajów zachodnich o pomoc w zakresie dodatkowych systemów obrony powietrznej, ponieważ ich brak naraził na niebezpieczeństwo pozycje ukraińskie na linii frontu, tylne linie zaopatrzenia, a także instalacje i obiekty cywilne.

Niemcy próbowały nakłonić inne kraje do dostarczenia Ukrainie wyrzutni Patriot. Jednak tylko Holandia, która zaoferowała złożenie systemu z komponentów dostarczonych przez różne kraje, oraz Hiszpania, która obiecała pociski, odpowiedziały na apel Berlina.



Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski powiedział w marcu, że Ukraina potrzebuje co najmniej pięciu systemów Patriot. Miesiąc później, kiedy Rosja zniszczyła rakietami i dronami wiele obiektów infrastruktury energetycznej, Zełenski mówił o siedmiu, a w maju poprosił o jeszcze dwa, aby chronić Charków.



Polska nie dostarczy Ukrainie systemów Patriot. "Nie mamy czego przekazać"

Prezydent Andrzej Duda powiedział po szczycie Inicjatywy Trójmorza w kwietniu, że Polska nie posiada systemów obrony powietrznej Patriot, które mogłaby przekazać Ukrainie.

– Polska w tej chwili nie dysponuje systemem obrony przeciwrakietowej Patriot. My dopiero budowę tego systemu rozpoczynamy w Polsce. Ten system absolutnie w Polsce nie jest jeszcze gotowy. My tak naprawdę dzisiaj, jako Polska, nie mamy po prostu czego przekazać, nawet gdybyśmy chcieli – podkreślił prezydent.

Wyjaśnił, że systemy Patriot są w Polsce, ale zostały rozmieszczone przez armie amerykańską i brytyjską, i "nie są one w polskiej gestii".

