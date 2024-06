Abp Viganò oskarżony o schizmę: Jest to proces pokazowy

Dykasteria Nauki Wiary – następczyni Świętego Oficjum – oskarżyła o schizmę byłego nuncjusza Watykanu w USA, słynnego abp. Carlo Marię Viganò.

Abp Viganò odmówił udziału w procesie o schizmę

Arcybiskup Carlo Maria Viganò, oskarżony o rozłam w Kościele, odmówił udziału w pozasądowym postępowaniu karnym Watykanu. W piątek wieczorem były nuncjusz apostolski w USA oświadczył na portalu internetowym "LifeSiteNews", że weźmie udział w postępowaniu wszczętym przez watykańską Dykasterię Nauki Wiary. "Jest to "proces pokazowy" -stwierdził. Przestępstwo schizmy może być karane wykluczeniem ze wspólnoty kościelnej (ekskomuniką). Wyjaśnił, że nie udał się wczoraj 20 czerwca do Watykanu. "Nie mam zamiaru udać się do Świętego Oficjum 28 czerwca, i nie przedstawiłem żadnego oświadczenia ani dokumentu w mojej obronie dykasterii, której autorytetu nie uznaję, ani nie uznaję autorytetu jej prefekta, ani nie uznaję autorytetu osoby, która go mianowała" – oświadczył abp Viganò.

Jak twierdzi Serwis prasowy Katolickiej Agencji Informacyjnej "Oświadczenia te odpowiadają oskarżeniom zawartym w wezwaniu wydanym przez Dykasterię, które sam abp Viganò opublikował na Platformie X. Organ znany jako "Święte Oficjum" przed Soborem Watykańskim II (1962-1965) oskarża go o zaprzeczanie prawowitości wyboru papieża Franciszka. Czyniąc to, zrywa on komunię z głową Kościoła katolickiego. Abp Viganò odrzuca również uchwały II Soboru Watykańskiego i przy różnych okazjach publicznie odmawiał "komunii z Kościołem katolickim".

Włoski, abp Vigano przez długi czas był nuncjuszem apostolskim w USA. Zyskał rozgłos otwartym zwracaniem uwagi, że Kuria Rzymska i Franciszkek, że nie zbadali wystarczająco zarzutów przeciwko byłemu amerykańskiemu kardynałowi Theodore'owi McCarrickowi i zamiast tego wspierali go. Abp Viganò wywołał również poruszenie oświadczeniami w sprawie tzw. pandemii COVID-19, które były niezgodne z oficjalnie obowiązującą narracją. Później nastąpiły dalsza krytyka postępowania papieża Franciszka, której kulminacją były wątpliwości co do jego legalnego wyboru.

