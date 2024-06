Islamskie prawo zabrania budowy meczetów w miejscach rytualnie nieczystych i definiuje nieczystość precyzyjnie – do nieczystości wystarczy świńskie truchło lub nawet tylko kubeł świńskiej krwi wylany w danym miejscu. A zatem bierzemy świnię z domowego uboju lub z rzeźni, a najlepiej zdechłą, bo wtedy się nic nie marnuje, i zakopujemy ją gdzie trzeba.

Grupa muzułmańska w Sevilli nie miała innego wyjścia, jak odwołać swój projekt, który był już gotowy do realizacji. Dodajmy, że tę ziemię sprzedała muzułmanom hiszpańska agenda rządowa, czego absolutnie nie powinna robić, bo… prawo islamskie mówi, że jeżeli gdzieś stanie meczet, to ta ziemia będzie święta i muzułmańska po wsze czasy, i już nigdy nie wolno na niej postawić niczego innego. Meczet można zburzyć lub może się sam zawalić, pustynia, wichry i trzęsienia ziemi mogą posprzątać resztki do czysta, a i tak islam uznaje, że w tym miejscu nigdy nie wolno postawić niczego innego, bo kiedyś tu stał meczet i ziemia pod nim pozostaje święta do skończenia świata.

Islam ma prawo wyznawać swoje zasady, ale agenda rządowa nie powinna w tej sytuacji sprzedawać ziemi pod meczety ani udzielać zezwoleń budowlanych na stawianie meczetów, gdyż ma świadomość, że w ten sposób zawiera umowę nieodwracalną „po wsze czasy”.