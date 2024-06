Watykan: Ks. Nykiel przyjął święcenia biskupie

Przewodniczący uroczystości w bazylice św. Piotra w Watykanie kard. Piacenza, emerytowany Penitencjarz Większy Stolicy Apostolskiej, zaznaczył w homilii, że konsekracja biskupia jest „wszczepiona w święcenia kapłańskie i diakonatu, a przede wszystkim jednak w darmowy dar chrztu świętego”. Przypomniał słowa św. Augustyna do chrześcijan z Hippony w rocznicę jego święceń biskupich: „Dla was jestem biskupem, a z wami chrześcijaninem. Tamto jest nazwą przyjętego urzędu, to zaś łaski; tamto jest imieniem niebezpieczeństwa, to zaś zbawienia”.

Homilieta przypomniał, że „powołanie jest zawsze pozwoleniem na owładnięcie miłością Chrystusa, nie żyjąc już ‘dla siebie, ale dla Tego, który za nas umarł i zmartwychwstał’ (2 Kor 5, 15); jest wezwaniem, aby nie ‘znać już nikogo według ciała’ (2 Kor 5, 16), ale mieć zawsze to samo spojrzenie Pana – spojrzenie uważne na każdego brata i siostrę, mające na celu ich dobro, które nie jest tylko dobrem doczesnym, ale dobrem wiecznym, zawsze pełnym miłosierdzia i przebaczenia”. Ojciec Święty Franciszek często wskazuje na potrzebę takiego patrzenia na innych.

Bycie kapłanem oznacza uświęcenie w prawdzie, tym bardziej konsekracja apostolska jest uświęceniem w prawdzie.

– Pamiętajmy, że prawda jest Osobą, której nie posiadamy, ale która nas posiada – podkreślił kard. Mauro Piacenza. – Tylko odnawiając naszą codzienną świadomość bycia w posiadaniu Jezusa Chrystusa, możemy przezwyciężyć wszelki lęk, odnowić naszą przynależność do Chrystusa w wiernym i pokornym pełnieniu posługi apostolskiej – dodał.

Słowa wdzięczności nowego biskupa

Na uroczystości święceń biskupich licznie zgromadzili się biskupi, kapłani i świeccy. Głównym konsekratorem nowego biskupa był kard. Mauro Piacenza, a współkonsekratorami Penitencjariusz Większy kard. Angelo De Donatis oraz emerytowany arcybiskup łódzki abp Władysław Ziółek. Obecny był także bp Marek Marczak, Sekretarz Generalny Konferencji Episkopatu Polski.

Na zakończenie Eucharystii bp Krzysztof Nykiel skierował słowa podziękowania przede wszystkim pod adresem Pana Boga, dziękując za wszystko, „co Jego Miłosierdzie uczyniło i nadal czyni dla mnie, zwłaszcza dzisiaj, kiedy poprzez konsekracyjną modlitwę Kościoła i nałożenie rąk, zechciał dać mi pełnię kapłaństwa służebnego”.

– Pokorne i serdeczne podziękowania pragnę skierować przede wszystkim do Ojca Świętego Franciszka, za zaufanie, jakim mnie obdarzył i za to, że uznał mnie za godnego wstąpienia do kolegium apostolskiego – podkreślił bp Nykiel. Podziękował też kard. Piacenzie, kard. De Donatisowi oraz abp. Ziółkowi. Nowy biskup wyraził wdzięczność także kapłanom posługującym w Kurii Rzymskiej i przybyłym na tę uroczystość, szczególnie metropolicie łódzkiemu kard. Grzegorzowi Rysiowi. Podziękował również wszystkim przybyłym na uroczystość.

Biskup z doświadczeniem posługi w Stolicy Apostolskiej

Ks. bp Krzysztof Józef Nykiel urodził się 28 lutego 1965 r. w Osjakowie. Wyświęcony na kapłana 9 czerwca 1990 r. w archidiecezji łódzkiej, uzyskał tytuł magistra teologii na Akademii Teologicznej w Warszawie (1990) oraz doktorat z prawa kanonicznego na Papieskim Uniwersytecie Gregoriańskim w Rzymie (2001). Pracował w Papieskiej Radzie ds. Pracowników Służby Zdrowia, Kongregacji Nauki Wiary. Był także zastępcą sekretarza Międzynarodowej Komisji Śledczej ds. Medziugorje. Benedykt XVI mianował go regensem Penitencjarii Apostolskiej w czerwcu 2012 roku, a w maju 2024 r. został mianowany przez Papieża Franciszka biskupem tytularnym Velia. Święcenia biskupie przyjął w Bazylice św. Piotra 22 czerwca.

Motto nowego biskupa Nykla to słowa „Patris Corde” („Ojcowskim sercem”). Odnosi się do Listu Apostolskiego Papieża Franciszka na 150. rocznicę ogłoszenia św. Józefa patronem Kościoła powszechnego.

