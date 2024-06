Zamach terrorystyczny w Dagestanie. Nowe informacje

Atak terrorystyczny został przeprowadzony w dwóch miejscowościach: Derbencie i Machaczkale w Dagestanie. W wyniku strzelaniny zabitych zostało pięciu napastników. Trwają działania operacyjne mające na celu zatrzymanie pozostałych terrorystów oraz ich pomocników.

Zamach w Dagestanie

W niedzielę w Rosji doszło do ataków terrorystycznych. W Machaczkale, stolicy Dagestanu nieznani sprawcy zaatakowali tam komendę policji, otwierając do mundurowych broń z długiej broni.

Kolejne uderzenie miało miejsce w Derbencie. Tam napastnicy zaatakowali obiekty sakralne: synagogę i cerkiew. Pierwsza z wymienionych świątyń została popalona.

"W Derbencie i Machaczkale nieznane osoby podejmowały próby destabilizacji sytuacji społecznej. Na ich drodze stanęli dagestańscy policjanci" – przekazał w opublikowanym w mediach społecznościowych oświadczeniu Siergiej Mielikow, szef Republiki Degestanu.

Jak poinformował, ogłoszony został plan "Przechwytywanie". "Trwa ustalanie tożsamości napastników. Utworzono sztab operacyjny (…). Wzywam wszystkich do zachowania spokoju" – podsumował.

Reżim operacji antyterrorystycznej

Do szpitala przewieziona co najmniej 16 osób. Wśród ofiar mają są też duchowni. Władze w Moskwie podjęły decyzję o zaangażowaniu do akcji Rosgwardii. Jak twierdzi TASS, zginął już jeden z żołnierzy tej formacji.

Walki Derbencie i Machaczkale trwały w niedzielę do późnego wieczora. W republice wprowadzono reżim operacji antyterrorystycznej. Jej aktywna faza została nad ranem zakończona. W związku z zamachami w Derbencie i Machaczkale w Dagestanie ogłoszono trzydniową żałobę.

Zatrzymany urzędnik z Jednej Rosji

Wiadomo też, że organy ścigania Federacji Rosyjskiej zatrzymały w związku ze sprawą szefa rejonu siergokalińskiego w Dagestanie Mahometa Omarowa. W ataku terrorystycznym miało bowiem uczestniczyć jego dwóch synów. Omarów jest członkiem partii Władimira Putina – Jednej Rosji. Internauci zauważyli, że jego profil zniknął już z serwisu ugrupowania.

W sieci ukazały się materiały, na których widać terrorystów.

