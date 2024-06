Austria. Pobity przez 35-letniego Afgańczyka 16-latek przeszedł operację

Bijatyki, napady i inne przestępstwa z udziałem cudzoziemców z Afryki i Bliskiego Wschodu są w niektórych zachodnioeuropejskich państwach na porządku dziennym. O jednym z takich przypadków pisze portal jungefreiheit.de.

Afgańczyk rzucił się na 16-latka

Z medialnych informacji wynika, że 35-letni Afgańczyk, który przebywał w miejscowości Horn, wdał się w kłótnię z trzema osobami. W pewnym momencie wyciągnął pasek i zaatakował 16-latka. Chłopiec został pobity, w rezultacie czego śmigłowiec ratunkowy zabrał ją do szpitala, gdzie został poddany błyskawicznej operacji. Afgańczyk pobił także innego 16-latka oraz 53-letniego mężczyznę.

Według doniesień medialnych tydzień wcześniej Afgańczyk robił nieletnim na basenie zdjęcia swoim smartfonem. Został zatrzymany, jednak wkrótce wypuszczono go na wolność. Nie jest jasne, czy fotografował nieletnich w celach rozwiązłych, czy dla dokumentacji ich obecności na basenie i wymierzenia później "kary" w imię obrony "islamskiej moralności".

Europa wpuści jeszcze więcej migrantów?

Tymczasem w państwach członkowskich Unii Europejskiej pojawi się jeszcze więcej Afrykanów i Arabów. Unia Europejska przeforsowała bowiem tzw. pakt migracyjny.

W ramach regulacji państwa członkowskie mają mieć wybór między wpuszczaniem na swoje terytorium nielegalnych imigrantów, zapłaceniem 20 tys. euro za każdego nieprzyjętego nielegalnego imigranta lub wzięciem udziału w "operacjach" na granicach zewnętrznych Unii.

Ponadto, na bazie dyrektywy azylowej Unii Europejskiej z 14 maja 2024 r., uchwalonej w ramach paktu migracyjnego nielegalni imigranci mają otrzymać prawo do świadczeń socjalnych na koszt podatników na terenie każdego państwa UE. Chodzi m.in. o przyznanie Afrykanom i Arabom prawa do darmowego kwaterunku o wysokim standardzie, świadczeń socjalnych, pełnego i bezpłatnego dostępu do opieki medycznej oraz dostępu do rynku pracy.

