MTK wydał nakaz aresztowania Szojgu i Gierasimowa

W komunikacie Międzynarodowego Trybunału Karnego w Hadze poinformowano, że zostały wydane nakazy aresztowania byłego ministra obrony Rosji Siergieja Szojgu i szefa sztabu generalnego Walerija Gierasimowa pod zarzutem ataków na obiekty cywilne i ludność cywilną na Ukrainie. Jak przekazał MTK, nakazy wydano ze względu na domniemane przestępstwa popełnione od 10 października 2022 roku do 9 marca 2023 roku.

Nakazy aresztowania Szojgu i Gierasimowa

Przypomnijmy, że we wskazanym przez MTK zakresie czasowym Siergiej Szojgu był ministrem obrony narodowej Federacji Rosyjskiej. Z kolei Walerij Gierasimow pełnił funkcję szefa sztabu generalnego armii oraz pierwszego wiceszefa resortu obrony.

"Izba Przygotowawcza II uznała, że istnieją uzasadnione podstawy, aby sądzić, że obaj podejrzani ponoszą odpowiedzialność za ataki rakietowe przeprowadzone przez rosyjskie siły zbrojne na ukraińską infrastrukturę elektroenergetyczną od co najmniej 10 października 2022 r. do co najmniej 9 marca 2023 r." – oświadczono w komunikacie MTK.

Ataki na ludność cywilną

W ocenie MTK występują także uzasadnione podstawy, by sądzić, że ataki te były wymierzone bezpośrednio w ludność cywilną. Zdaniem Trybunału, nawet ostrzał obiektów, które kwalifikowały się jako wojskowe, powodował straty dla cywilów były niewspółmiernie wielkie w stosunku do korzyści militarnych dla Rosji. "Izba zawsze będzie brać pod uwagę wpływ wspomnianych działań na bezpieczeństwo ludności cywilnej, w tym najbardziej bezbronnych, takich jak osoby starsze, kobiety i dzieci" – czytamy w komunikacie.

Przypomnijmy, że Międzynarodowy Trybunał Karny w Hadze wydał w marcu 2023 roku nakaz aresztowania Władimira Putina, prezydenta Federacji Rosyjskiej oraz komisarz do spraw dzieci Marii Lwowej-Biełowej.

Zełenski komentuje

"Każdy przestępca zaangażowany w planowanie i przeprowadzanie tych ostrzałów musi wiedzieć, że sprawiedliwości stanie się zadość. Mamy nadzieję, że zobaczymy ich za kratami" – napisał na platformie X prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski.

"Oczekujemy kolejnych nakazów aresztowań, aby pozbawić Rosję poczucia bezkarności. Poczucie, które od dziesięcioleci podsyca rosyjskie zbrodnie. Odpowiedzialność to jedyny sposób, aby położyć im kres" – dodał.

