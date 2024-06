Prezydent Duda: W interesie Polski i Chin jest to, aby wojna na Ukrainie jak najszybciej się zakończyła

Andrzej Duda wygłosił w środę przemówienie na otwarcie polsko-chińskiego forum gospodarczego w Szanghaju. Polski prezydent przebywa w Chinach z kilkudniową wizytą, podczas której spotkał się m.in. z przewodniczącym Xi Jinpingiem oraz innymi przedstawicielami i biznesu. Załatwiono zniesienie wiz krótkoterminowych dla obywateli Polski.

Zakończenie wojny na Ukrainie – Interes Polski i Chin

W Szanghaju Duda mówił o potrzebie handlu polsko-chińskiego, nawiązał też do wojny Rosji przeciwko Ukrainie.

– Musimy mówić o tym wprost, bo ta sprawa jest dla nas fundamentalnie ważna. Atak Rosji na Ukrainę to także zamach na swobodę handlu międzynarodowego – przypomniał prezydent. – W interesie Polski i Chin jest to, aby ta wojna jak najszybciej się zakończyła trwałym pokojem i przywróceniem prymatu prawa międzynarodowego – podkreślił. Prezydent przypomniał w tym kontekście, że Polska położona jest na strategicznym i centralnym szlaku kolejowym łączącym Europę i Chiny

Zmienić bilans handlowy

Prezydent Duda wyraził chęć, by relacje gospodarcze między Polską a Państwem Środka stały się bardziej intensywne i aby cechowała je równowaga. Polityk zaznaczył, że Polacy są świadomi potęgi gospodarczej Chin, a jednocześnie wiedzą o ogromnym potencjale Polski, która jest wśród dwudziestu największych gospodarek świata. Prezydent powiedział, ze import z Chin przewyższa polski eksport do tego kraju aż prawie szesnastokrotnie i te dysproporcje należy zredukować. – Ten bilans cały czas jest porażający i naszym wielkim zadaniem jest to, żeby go przynajmniej trochę zmienić. Oczywiście, przy świadomości proporcji pomiędzy Polską a Chinami – zaznaczył prezydent.

Duda nadmienił, że wspomniana nierównowaga bierze się częściowo z różnic w strukturze gospodarek i handlu, jednakże jest też efektem ograniczonego dostępu do chińskiego rynku dla wielu produktów, których Polska jest producentem i znaczącym eksporterem.

Prezydent wyraził nadzieję, że jego rozmowy z kierownictwem politycznym Chin przyczynią się do poprawy tego stanu rzeczy, a bariery handlowe będą stopniowo znoszone. – Cieszę się, że podczas moich rozmów w Pekinie podpisaliśmy porozumienie w sprawie planu działań zmierzających do wznowienia do Chin eksportu polskiego drobiu. To duży krok naprzód. Liczymy, że wkrótce zostanie wprowadzona w pełni tzw. regionalizacja jeżeli chodzi o drób, ale także, że Chiny całkowicie zdejmą zakaz importu wołowiny – powiedział prezydent.

Strategiczne położenie

Prezydent Andrzej Duda mówił też o tym, że w 2023 roku, po raz pierwszy od ośmiu lat, handel bilateralny między Polską a Chinami spadł. Wskazał, że wynika to z wojny na Ukrainie, która poskutkowała m.in. zaburzeniami łańcuchów logistycznych, przede wszystkim transportu kolejowego, który przed inwazją odbywał się przez terytorium Ukrainy.

Prezydent odnotował również, że wartość chińskich inwestycji w Polsce stopniowo rośnie, jednak Państwo Środka zajmuje dopiero 17. miejsce w rankingu wartości inwestycji realizowanych nad Wisłą. – Taki poziom współpracy wciąż nie odpowiada naszym ambicjom – przyznał Duda.

Andrzej Duda zachęca do inwestycji

Prezydent zachęcał do inwestycji w Polsce i zapewnił, że to miejsce bezpieczne, stabilne i perspektywiczne. – Jesteśmy zainteresowani przyciągnięciem inwestycji typu greenfield w branżach takich, jak elektromobilność, logistyka, a także odnawialne źródła energii. Za branże priorytetowe dla naszej współpracy handlowej uznajemy sektor rolno-spożywczy i kosmetyczny. Zależy nam na rozwijaniu połączeń lotniczych i kolejowych pomiędzy naszymi krajami oraz na zwiększeniu dynamiki wymiany turystycznej oraz współpracy w dziedzinie nauki i technologii – powiedział Duda.

Dodał, że przedsiębiorcy z Chin mogą liczyć w Polsce na granty i ulgi podatkowe. – Zachęcam państwa – przedsiębiorców z Chin i Polski – do połączenia sił, poszukiwania synergii, wzajemnych korzyści i rentownych przedsięwzięć gospodarczych. Nie mam żadnych wątpliwości, że razem możemy wiele zdziałać – powiedział Andrzej Duda.

