Belgia: Kobieta chciała zostać diakonem. Biskupi skazani za sprzeciw

Dusauchoit złożyła swoją pierwszą prośbę do kardynała Jozefa De Kesela, a drugą do jego następcy, arcybiskupa Luca Terlindena. Za każdym razem jej prośba o dołączenie do czteroletniego programu formacji przyszłych diakonów została odrzucona. Obaj biskupi będą musieli zapłacić po 1 500 euro – nakazał sąd. Motywuje to tym, że biskupi dopuścili się działań sprzecznych z zasadą równości płci. Nie odniósł się jednak do kwestii faktycznego wyświęcenia Dusauchoit.

Biskupi rozważają apelację

Rzecznik Konferencji Episkopatu Belgii Ks. Tommy Scholtes, z którym skontaktowano się 26 czerwca, powiedział, że kardynał i arcybiskup najpierw zbadają szczegóły orzeczenia i wraz ze swoimi doradcami prawnymi rozważą, czy złożyć apelację. Zauważył, że sąd "z jednej strony potępia, a z drugiej mówi, że nie jest kompetentny do wydawania opinii na temat kandydatów kwalifikujących się do szkolenia diakonów”. Jeśli chodzi o prawo do przyjęcia, ks. Tommy Scholtes wskazuje, że decyzja należy do Kościoła, a zatem do biskupów. W przeciwnym razie "podważyłoby to rozdział między Kościołem a państwem, bowiem wyświęcanie kobiet na diakonów nie jest możliwe w Kościele katolickim, niewłaściwe byłoby również przyjęcie kogoś na to szkolenie”.

Według gazety "De Morgen", 62-letnia Dusauchoit od lat posługuje w swoim kościele parafialnym we flamandzkiej części Belgii. Ponieważ jej parafia nie ma już księdza, Dusauchoit zaangażowała się w organizowanie pogrzebów i nabożeństwo Słowa Bożego. Sama opisuje siebie jako "osobę religijną, społecznie zaangażowaną, feministyczną i ekologicznie zainspirowaną”.

W Belgii państwo wypłaca pensje duchownym uznanych religii, w tym katolicyzmu, protestantyzmu, judaizmu, anglikanizmu, prawosławia i islamu.

