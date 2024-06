"Atak terrorystyczny". Policjant postrzelony przed ambasadą Izraela w Serbii

– Około godz. 11:00 nieznana osoba, której tożsamość jest ustalana, strzeliła z kuszy do policjanta pełniącego służbę ochrony ambasady Izraela, trafiając go w szyję – przekazał w sobotę wicepremier i minister spraw wewnętrznych Serbii Ivica Dacić.

Według relacji medialnych, 34-letni policjant użył broni w ramach samoobrony i obezwładnił napastnika, który w wyniku odniesionych obrażeń zmarł. Zaatakowany funkcjonariusz trafił do szpitala, gdzie ma zostać przeprowadzona operacja usunięcia strzały z szyi. Badane są okoliczności i motywy ataku.

"Był to atak terrorystyczny"

"Nie ma wątpliwości, że był to atak terrorystyczny" – poinformował resort spraw wewnętrznych Serbii. Szef serbskiego MSW Ivica Dacić przekazał, że aresztowano kilka osób, które mogą być powiązane ze zdarzeniem. – Wiele wskazuje na to, że aresztowani są już znani służbom bezpieczeństwa, a mówimy o organizacji wahabickiej, jednak nie zostało to potwierdzone – powiedział minister, cytowany przez agencję prasową Reutera.

Ministerstwo spraw wewnętrznych Serbii podało, że ze wstępnych ustaleń wynika, że policjant przebywał na wartowni, a napastnik kilkakrotnie podchodził do niego i pytał, gdzie jest pobliskie muzeum. Miał ze sobą torbę, z której w pewnym momencie wyjął kuszę i postrzelił strażnika.

Ministerstwo spraw zagranicznych Izraela poinformowało, że "doszło do próby ataku terrorystycznego w pobliżu ambasady Izraela w Belgradzie". "Ambasada jest zamknięta. Żaden pracownik ambasady nie odniósł obrażeń. Okoliczności zdarzenia są badane" – czytamy w oświadczeniu.

Wahabizm to ruch reformatorski i religijno-polityczny islamu sunnickiego. Jest określany jako "surowy" i "fundamentalistyczny". Jego głównymi inspiratorami są Ahmad Ibn Hanbal i Ibn Tajmijja, a także sam twórca ruchu, Muhammad Ibn Abd al-Wahhab. Wahabizm wspiera rozwój organizacji terrorystycznych.

