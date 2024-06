Skandal na wycieczce niemieckich uczniów do Auschwitz. "Jesteśmy przerażeni"

W ubiegłym tygodniu grupa 13 uczniów ze szkoły ponadpodstawowej w Laatzen koło Hanoweru w Niemczech przyjechała do Polski. Uczniowie odwiedzili Miejsce Pamięci i Muzeum Auschwitz-Birkenau. Wycieczka do Oświęcimia miała na celu "umożliwienie młodym ludziom uświadomienia sobie, jak wyglądał najciemniejszy okres w historii Niemiec" – podał dziennik "Bild".

Według relacji niemieckiej gazety, grupa uczniów spędziła noc w hotelu w Krakowie. Uczniowie najprawdopodobniej spożywali alkohol. Pięciu z nich oglądało w pokoju filmy na platformie YouTube, w tym przemówienie Adolfa Hitlera. Następnie, leżąc na łóżku, wykonywali hitlerowskie "pozdrowienie". Zajście zostało nagrane przez jednego z 17-latków i udostępnione w aplikacji Snapchat.

"Jesteśmy zszokowani i przerażeni"

Sprawa wyszła na jaw, kiedy uczniowie z Niemiec wrócili do Laatzen. – Jesteśmy głęboko zszokowani i przerażeni tym niedojrzałym zachowaniem. To nie odzwierciedla rzeczywistego nastawienia naszych uczniów – powiedział w rozmowie z "Hannoverschen Allgemeinen Zeitung" dyrektor szkoły Christian Augustin.

Pięciu uczniów zostało zawieszonych. W ramach kary, zlecono im m.in. przygotowanie projektu naukowego na temat niemieckich zbrodni. Szkoła zgłosiła sprawę na policję, która wszczęła dochodzenie w sprawie "nielegalnego używania symboli organizacji antykonstytucyjnych".

Auschwitz-Birkenau. "Fabryka śmierci"

Za datę oficjalnego "otwarcia" obozu koncentracyjnego Auschwitz uznaje się 14 czerwca 1940 r., kiedy Niemcy przywieźli tam polskich więźniów z Tarnowa. Byli to mężczyźni, Polacy, głównie mieszkańcy południowej Polski. W pierwszym kontyngencie znaleźli się m.in. działacze ruchu oporu i politycy. Z różnych badań przeprowadzonych przez historyków wynika, że spośród więźniów z pierwszego transportu do Auschwitz, II wojnę światową przeżyło około 200-300 więźniów, a w Auschwitz zginęło około 200 osób.

Ogółem do Auschwitz Niemcy przywieźli około 150 tys. Polaków. Połowa nie przeżyła. Wielu z tych, którzy zdołali ocalić życie w Auschwitz, straciło je po przeniesieniu ich do innych niemieckich obozów. Auschwitz wraz z Birkenau i siecią podobozów stał się największym niemieckim obozem. Trafiło do niego co najmniej 1,3 mln osób. Kompleks stał się symbolem zagłady Żydów. Śmierć poniosło w nim co najmniej 1,1 mln ludzi.

