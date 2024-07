Nowe wieści ws. aktywności księżnej Kate. Są gotowi na każdy scenariusz

22 marca księżna Kate postanowiła przeciąć piętrzące się spekulacje i plotki na temat powodów jej długiej nieobecności i wydała oświadczenie w mediach społecznościowych. Żona księcia Williama poinformował w nim, że zdiagnozowano u niej nowotwór. Nie ujawniono jednak do tej pory, z jakim rakiem zmaga się Kate Middleton. Wiadomo z kolei, że poddała się chemioterapii, a książę William mówił niedawno, że "mają się dobrze".

Księżna Kate pokazała się publicznie. Co dalej?

Po kilku miesiącach milczenia księżna Kate wydała kolejne oświadczenie, w którym poinformowała o swoim stanie zdrowia, podziękowała za wsparcie i zdradziła, jak przebiega jej leczenie. Zaraz po komunikacie, Brytyjczycy po raz pierwszy od wielu miesięcy mogli zobaczyć księżną Kate podczas King's Trooping the Color. Publiczne pojawienie się żony księcia Williama w wielu osobach rozbudziło nadzieję, że na dobre wróci ona do publicznych wystąpień. Z najnowszych doniesień wynika jednak, że tak się nie stanie.

21 czerwca Taylor Swit rozpoczęła serię koncertów w Londynie w ramach trasy "The Eras Tour". Na koncercie pojawili się książę William z dziećmi księżniczką Charlotte i księciem Georgem, którzy nie tylko obejrzeli występ, ale spotkali się także z piosenkarką za kulisami. Księżna Kate się nie pojawiła, co znowu podsyciło plotki o jej stanie zdrowia.

"Księżna Kate nie pojawi się na żadnym z przyszłych koncertów Taylor. Jej udział w King's Trooping the Color nie oznacza jeszcze powrotu do pełnego harmonogramu wystąpień publicznych" – twierdzi informator serwisu Entertainment Tonight.

Kate Middleton na Wimbledonie? Organizatorzy szykują różne scenariusze

Pod znakiem zapytania wciąż stoi zaangażowanie księżnej Kate w tegoroczny Wimbledon. Żona księcia Williama niemal co roku zasiadała na trybunach i oglądała tenisowe pojedynki. Od czasu, gdu została ambasadorką All England Club, jej zadaniem stało się również wręczanie trofeów zwycięzcom prestiżowego turnieju. Nie wiadomo jednak, czy będzie to w stanie zrobić również w tym roku. Organizatorzy nie tracą nadziei i szykują się na każdy scenariusz. Ceremonie wręczenia nagród zwycięzcom Wimbledonu odbędą się 13 i 14 lipca.

Głos w tej sprawie zabrała przewodnicząca All England Lawn Tennis and Crocquet Club.

"Naszym priorytetem jest oczywiście to, aby nasza ambasadorka miała czas na powrót do zdrowia i na pewno nie zamierzamy w tej sprawie naciskać, pozwalając jej na spokojny powrót do zdrowia. Nie chcemy wywoływać niepotrzebnych sensacji, sugerując jej obecność na tegorocznych mistrzostwach" – poinformowała Deborah Jevans.

Okazuje się, że księżna będzie mogła podjąć decyzję nawet w ostatniej chwili, a organizatorzy będą na to gotowi.

"Mamy nadzieję, że księżna Kate będzie mogła wręczyć trofeum jako patronka klubu, jednak priorytetem jest jej powrót do zdrowia. Współpracujemy i zapewniliśmy jej w tym względzie jak największą elastyczność" – dodała Jevans w rozmowie z Telegraph Sport.

Nowe doniesienia ws. księżnej Kate. Nie będzie powrotuCzytaj też:

