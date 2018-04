Rosja ostrzega: NATO przekroczyło czerwoną linię

Rosyjski wiceminister przekonywał, że stosunki z sąsiadami, którzy obecnie zajmują najbardziej radykalne stanowiska wobec Rosji, jak np. kraje bałtyckie, nigdy nie miały wymiaru wojskowego. – Teraz, dzięki NATO, mamy wymiar militarny, to był ich wybór, przekroczyli czerwoną linię – dodał. Aleksandr Gruszko wskazywał, że kraje te zaczęły być brane pod uwagę w "wojskowym planowaniu Rosji".

Rosyjski polityk przekonywał, że na antyrosyjskiej histerii i próbie izolacji Rosji cierpi jedynie bezpieczeństwo międzynarodowe. Jego zdaniem, bezpieczeństwo to można zagwarantować jedynie dzięki współpracy w walce z nowymi zagrożeniami i wyzwaniami. – Wszyscy jednakowo jesteśmy bezbronni w obliczu tych zagrożeń. Jakakolwiek próba NATO czy UE stworzenia jakichś odizolowanych przystani bezpieczeństwa będzie skazana na porażkę, ponieważ stworzenie solidnych systemów bezpieczeństwa nie może odnieść sukcesu bez Rosji – mówił polityk.

– Jeśli nie chcą dialogu, to go nie będzie. Do tanga trzeba dwojga. To jest ich świadomy wybór – skwitował Gruszko.