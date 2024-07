Kanada: Antyrodzinny obóz letni dla młodzieży "drag" i "trans"

Uniwersytet Kolumbii Brytyjskiej (UBC – przyp. red.) jest jedną z najlepszych kanadyjskich uczelni. Teraz organizuje obóz letni dla dzieci i młodzieży od 14. do 21. roku życia pod hasłem "UBC CampOUT!". Jak przekazał serwis LifeSiteNews, będzie to wyjazd antyrodzinny i proLGBT. Sama uczelnia w komunikacie prasowym wydanym pod koniec czerwca zaprosiła do udziału "młodzież queer, trans, dwuduchową, poszukującą swojej tożsamości i pokrewnych z Kolumbii Brytyjskiej i Jukonu".

Uczestnicy obozu mają być pod opieką dwóch "rodziców drag", którzy będą prowadzić zajęcia na temat drag queen i tożsamości płciowej. Jeden z nich przyznał, że celem takiego obozu jest pokazanie dzieciom, że "mogą być, kimkolwiek chcą" i nie muszą się ograniczać jedynie do dwóch płci.



Dzieci jako "drag queens" i "drag kings"

– Chcę, aby ucieleśniały swoją wyobraźnię i uwolniły się od społecznych konstrukcji, które zostały narzucone naszym tożsamościom, takich jak płeć i rodzina nuklearna – podkreślił doktorant wydziału edukacji UBC Daniel Gallardo, który posługuje się pseudonimem drag queen "Gaia Lacandona" i będzie przewodził obozowi. Gallardo w komunikacie zachęca również, by dzieci wybrały sobie swoje nowę imię drag.

Obóz został zorganizowany na dalekiej wyspie, na którą dotrzeć można tylko łodzią. Wydarzenie odbywa się co roku, jednak dopiero tegoroczna edycja jest tak szeroko promowana i nastawiona na treści LGBT.

Kanadyjczycy przeciwko ideologii LGBT

Portal LifeSiteNews.com zauważa, że wśród Kanadyjczyków pojawia się coraz większy opór wobec promowania treści LGBT wśród dzieci i młodzieży. Jordan Peterson, który jest psychologiem klinicznym, podkreślił że ideologia LGBT w szkołach musi się skończyć. Ocenił również, że "miesiąc Dumy" to tak naprawdę "celebracja swobodnego, hedonistycznego, egocentrycznego seksu", a nie "celebracja miłości", jak nazywają to środowiska LGBT.

Ideologia gender i LGBT coraz silniej rozlewa się w kanadyjskich szkołach i przedszkolach, po tym jak 10 lat temu władzę w Kanadzie objął rząd Justina Trudeau.

