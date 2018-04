Dżihadyści nadciągają

Za pomocą materiałów propagandowych, m.in. tego typu zdjęć, Państwo Islamskie ściągało na dżihad do Syrii fanatyków z całego świata. Ci, którzy przeżyli, wracają teraz do swoich krajów

WITOLD REPETOWICZ | Upadek Państwa Islamskiego w Iraku i Syrii już doprowadził do masowych powrotów dżihadystów, a także ich żon i dzieci do Europy. Irak zapowiada, że tych, których nie powiesi za zbrodnie popełnione w służbie PI, odeśle do krajów ich pochodzenia. A Europa i organizacje humanitarne nie chcą, by Irak kogokolwiek wieszał.