Tajna operacja Rosjan na Morzu Irlandzkim. Media ujawniły szczegóły

Jak pisze "The Telegraph", siły brytyjskie rozpoczęły działania mające na celu ochronę wód brytyjskich i irlandzkich po, tym jak na tym obszarze odnotowano dwukrotne pojawienie się rosyjskich szturmowych okrętów podwodnych klasy Kilo. Jedno miało miejsce około 18 miesięcy temu, a drugie – całkiem niedawno.

Rosyjska misja

Skala ruchu rosyjskich okrętów podwodnych przekroczyła to, co widzieli wcześniej brytyjscy urzędnicy. Okręty podwodne klasy Kilo mogą strzelać rosyjskimi rakietami manewrującymi Kalibr, torpedami i stawiać miny. Rosja ma ponad 60 okrętów podwodnych tej klasy, których maksymalna prędkość wynosi 17 węzłów w pozycji na powierzchni i 20 węzłów w pozycji pod wodą. Wykorzystano je do ataku na Ukrainę od strony Morza Czarnego.

Instytut Marynarki Wojennej Stanów Zjednoczonych stwierdził, że Kilo to "jeden z najbardziej udanych programów morskich we współczesnej historii”.

Według doniesień, amerykańscy urzędnicy byli świadomi tych posunięć, które mogły stanowić próbę zastraszenia Wielkiej Brytanii w związku z jej wsparciem dla Ukrainy lub zidentyfikowania słabych punktów brytyjskiej i irlandzkiej obrony. Rosyjskiemu okrętowi podwodnemu trudno byłoby przepłynąć Morze Irlandzkie bez naruszenia prawa międzynarodowego, gdyż zgodnie z prawem może on pływać wyłącznie po powierzchni wód terytorialnych.

Fakt rozmieszczenia rosyjskich łodzi podwodnych na wodach wokół Wielkiej Brytanii i zachodniej Irlandii podczas wojny na Ukrainie był znany. Jednak wcześniej nie zgłoszono, aby Rosjanie przepłynęli przez Morze Irlandzkie, które oddziela Wielką Brytanię od Irlandii.

Irlandzkie media podały, że brytyjski okręt wojenny i helikopter ścigały rosyjski okręt podwodny w pobliżu portu Cork w południowo-zachodniej Irlandii. Według doniesień Wielka Brytania interweniowała, ponieważ siły irlandzkie nie były w stanie przeciwstawić się. Port w Cork jest punktem węzłowym podmorskiego kabla łączącego Wielką Brytanię i Kanadę.

