W poniedziałek premier Węgier i lider rządzącego tam Fideszu Viktor Orban przejął w Brukseli przewodnictwo w Radzie UE. Zakończyło się tym samym przewodnictwo Belgii. Węgierska prezydencja potrwa do końca roku. 1 stycznia 2025 roku od Węgier przewodnictwo w Radzie UE przejmie Polska.

Msza za Europę

Z okazji przejęcia przez Węgry rotacyjnego przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej (UE) w katedrze św. Michała i św. Guduli w Brukseli odprawiona została Msza św.

W "Mszy za Europę" z udziałem biskupa pomocniczego Budapesztu Gabora Mohosa, arcybiskupa Brukseli Luca Terlindena i nuncjusza apostolskiego w UE, abp Noela Treanora. Uczestniczył w niej również prezydent Węgier Tamás Sulyok.

W kazaniu bp Mohos wezwał do zachowania chrześcijańskiego dziedzictwa Europy i modlitwy o pokój na kontynencie – poinformował węgierski portal "Magyar Kurir".

Dialog, wzajemne słuchanie i szacunek dla godności i wizji innych powinny również wskazywać drogę dla Europy, dodał delegat węgierskiego episkopatu ds. kontaktów z Komisją Episkopatów Wspólnoty Europejskiej (COMECE) regularnie organizuje Mszę za Europę na początku sześciomiesięcznej prezydencji danego kraju UE w RE.

Bp Mohos i przewodniczący COMECE abp Mariano Crociata wzięli również udział w zeszłotygodniowej wizycie ekumenicznej delegacji przedstawicieli europejskich wspólnot chrześcijańskich u węgierskiego wicepremiera Zsolta Semjéna w Budapeszcie. W rozmowach z przedstawicielami katolickiej COMECE i „Konferencji Kościołów Europejskich” (KEK) utworzonej przez wspólnotę anglikańską, starokatolicką, protestancką i Cerkiew prawosławną 24 czerwca uczestniczyli również sekretarze stanu Miklos Soltesz i Tristan Azbej, którzy są odpowiedzialni za sprawy kościelne i węgierski państwowy program międzynarodowego wsparcia prześladowanych chrześcijan.

Spotkanie było okazją do zaprezentowania wkładu w najważniejsze priorytety polityczne węgierskiej prezydencji w Radzie, czytamy w komunikacie COMECE.

Orban: Make Europe Great Again

Viktor Orban określił ceremonię przekazania prezydencji, która odbyła się w poniedziałek w siedzibie szefa belgijskiego rządu w Brukseli, jako "radosną". "Wszyscy się cieszą, że nadeszła nasza kolej, by uczynić Europę znowu wspaniałą" – napisał na X (dawniej Twitter).

Orban nawiązał do hasła węgierskiego przewodnictwa w Radzie UE: "Uczyńmy Europę znów wspaniałą" (z ang. "Make Europe Great Again"). Stanowi ono parafrazę słynnego hasła prezydentury Donalda Trumpa w USA i ruchu MAGA będącego akronimem hasła "Make America Great Again".

Jak donoszą media, premier Węgier planuje utworzenie w Parlamencie Europejskim "koalicji na rzecz pokoju”. Według Viktora Orbana we władzach Unii Europejskiej przeważają ci, którzy są gotowi na wojnę z Rosją.

Przypomnijmy, że na początku czerwca dziesiątki tysięcy ludzi zebrało się w stolicy Węgier w marszu poparcia dla premiera Viktora Orbana i jego propokojowej polityki ws. wojny na Ukrainie. Wcześniej, w trakcie kampanii wyborczej Orban zapewnił rodaków, że jego rząd nie dopuści do sytuacji, w której Węgry zostałyby uwikłane w wojnę Rosji z Ukrainą.

