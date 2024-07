Ukraińskie Siły Powietrzne chwalą się celnością amerykańskiej broni

Jak czytamy na portalu Interia.pl, Ukraińskie Siły Powietrzne opublikowały rozmowę z 24-letnim Ołeksandrem, operatorem MIM-23 Hawk, który przeszedł szkolenie z tego systemu w Hiszpanii. Żołnierz może pochwalić się wielką skutecznością – zestrzelił kilka pocisków i ponad 20 Shahedów, dronów-kamikadze produkcji irańskiej.

Systemy MIM 23-Hawk trafiły na Ukrainę w zeszłym roku. Pierwsze jednostki przekazała Hiszpania, która również na terenie swojego kraju szkoliła ukraińskich operatorów. Na początku tego roku zielone światło dla zakupu usług wsparcia eksploatacji, a także integracji systemu MIM-23 Hawk z urządzeniami łączności dla Sił Zbrojnych Ukrainy udzieliły amerykańskie władze federalne.

Ciągłe wsparcie Pentagonu

"Oznacza to, że Kijów będzie miał dostęp do części zamiennych do tych systemów i ciągłe wsparcie Pentagonu, który zajmie się przeglądami i recertyfikacją pocisków, dostawami części zamiennych, a także szkoleniem personelu" – czytamy. Ma wywoływać to duże zadowolenie władz Ukrainy, bowiem broń ta ma być bardzo skuteczna w obronie przed konwencjonalnymi pociskami powietrznymi, jak i dronami-kamikadze. Co interesujące do zwalczania tych ostatnich system ten nie był docelowo przeznaczony. Sam Ołeksandr podkreśla, że łatwiej jest przeciwdziałać rakietom, nawet gdy są one wycelowane bezpośrednio w ich system.

Wojskowy opowiada o bitwie "w której Rosjanie wysłali na nich trzy stale zmieniające wysokość rakiety manewrujące Kh-59. Wyjaśnia, że za sprawą zsynchronizowanej i skoordynowanej pracy jednostki załodze udało się zestrzelić wszystkie. Ukraiński wojskowy podkreśla też, że część prac jednostki pozostaje za kulisami i są one tak samo ważne, a obejmuje to utrzymanie systemu, rozmieszczenie schronów i stanowisk, kamuflaż, przerzuty”.

