Wybory we Francji. Mbappe wzywa do niedopuszczenia Le Pen do władzy

Mbappe to jeden z kilku francuskich piłkarzy biorących udział w Euro 2024, którzy sprzeciwiają się potencjalnemu przejęciu kontroli nad 577-osobowym parlamentem Francji przez partię Marine Le Pen, określając sytuację jako "pilną" – podaje agencja Reuters.

W piątek reprezentacja Francji zagra w ćwierćfinale mistrzostw Europy z Portugalią. Przed meczem odbyła się konferencja prasowa, podczas której Mbappe został poproszony o komentarz do drugiej tury wyborów parlamentarnych, zaplanowanych na najbliższą niedzielę.

Wybory we Francji. Mbappe wzywa do "głosowania na właściwą stronę"

– Myślę, że bardziej niż kiedykolwiek musimy pójść i zagłosować, to naprawdę pilne, nie możemy zostawić naszego kraju w rękach tych ludzi, to naprawdę pilne – powiedział. – Widzieliśmy wyniki pierwszej tury, to katastrofa. Naprawdę mamy nadzieję, że to się zmieni i że wszyscy zmobilizują się, by głosować... i zagłosują na właściwą stronę – stwierdził.

Jak wynika z sondażu przeprowadzonego w czwartek, Zjednoczenie Narodowe odniosło historyczny sukces i wygrało pierwszą turę, jednak w niedzielnej drugiej turze nie zdoła uzyskać bezwzględnej większości głosów.



Dwa tygodnie temu, w przededniu meczu otwarcia Euro 2024 we Francji, Mbappe znalazł się w centrum politycznej zawieruchy w swoim kraju, opisując wybory we Francji jako przełomowy moment w historii kraju. Piłkarz mówił wówczas, że młodzi Francuzi "są pokoleniem, które może ukształtować przyszłość kraju". Przestrzegał też przed "ekstremistami pukającymi do drzwi władzy".

Piłkarze w kontrze do Le Pen. "Nie są obojętni na sytuację w kraju"

Inny piłkarz reprezentacji Francji, Marcus Thuram, wezwał wyborców do "codziennej walki" o to, aby nie dopuścić do władzy Zjednoczenia Narodowego. Z kolei Ousman Dembele stwierdził, że "słychać sygnał alarmowy" i wezwał społeczeństwo do mobilizacji i głosowania. Podobny apel wystosował Olivier Giroud.



Trener Francuzów Didier Deschamps powiedział, że szanuje prawo swoich zawodników do wyrażania własnych poglądów politycznych. – Musimy uznać, że są świetnymi piłkarzami, ale także obywatelami Francji i nie są odporni ani obojętni na sytuację w kraju – argumentował.

