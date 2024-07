Nigel Farage po raz pierwszy zasiądzie w Izbie Gmin. Gratuluje mu Trump

Wybory do Izby Gmin w Wielkiej Brytanii wygrała Partia Pracy, która odsunie rządzących od 14 lat krajem konserwatystów.

Nigel Farage, lider prawicowej partii Reform UK, główny promotor wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej, zdobył mandat poselski i po raz pierwszy będzie zasiadał w Izbie Gmin. Była to ósma próba Farage'a w krajowych wyborach.

"Nigel kocha swój kraj"

Polityk kandydował w okręgu Clacton we wschodniej Anglii. Uzyskał ponad 21 tys. głosów, jego główny rywal z Partii Konserwatywnej uzyskał 13 tys. głosów. Na chwilę obecną to drugi kandydat partii Reform UK, który ma potwierdzony mandat. Sondaże przewidywały, że formacja ta może uzyskać 13 mandatów. Liczenie głosów wciąż trwa.

Z gratulacjami dla nowego parlamentarzysty pośpieszył m.in. Donald Trump. „Gratulacje dla Nigela Farage'a z okazji wielkiego ZDOBYCIA mandatu w parlamencie. Nigel to człowiek, który naprawdę kocha swój kraj!” – napisał na platformie Truth Social kandydat na prezydenta USA.

Wypełnić lukę

W związku z różnicami w ordynacjach pomiędzy wyborami parlamentarnymi i z wyborami do Parlamentu Europejskiego, które utrudniają posłom spoza dwóch głównych partii uzyskanie elekcji do Izby Gmin, Farage do tej pory zasiadał w Parlamencie Europejskim. Był europosłem V, VI, VII, VIII i IX kadencji.

– W brytyjskiej polityce centroprawicowej istnieje ogromna luka i moim zadaniem jest ją wypełnić i właśnie to zamierzam zrobić – powiedział po ogłoszeniu informacji o zdobyciu mandatu Nigel Farage. – Uwierzcie mi, ludzie, to dopiero pierwszy krok w stronę czegoś, co was wszystkich oszołomi – dodał Farage, którego cytuje portal DailyAdvertiser.com.

