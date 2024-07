Stoltenberg: Orban poinformował NATO o wizycie w Rosji

Premier Węgier Viktor Orban przybył w piątek do Moskwy na spotkanie z prezydentem Rosji Władimirem Putinem. Sekretarz prasowy Orbana Bertalan Havasi podkreśla, że premier udał się na "misję pokojową".

Jens Stoltenberg, pytany o wizytę Orbana w Moskwie w piątek, zauważył, że węgierski premier składał już wizyty wcześniej w Moskwie, o których informował sojuszników NATO, a po ich zakończeniu rozmawiał z nimi o ich przebiegu. – Węgry poinformowały nas o tej nadchodzącej wizycie i oczekuję, że kiedy Viktor Orban będzie na szczycie NATO w Waszyngtonie w przyszłym tygodniu, znajdzie się okazja do przedyskutowania jego spotkań" w Moskwie – oświadczył. Dodał, że Węgry zapowiedziały też wizytę premiera Orbana w Kijowie, do której doszło 2 lipca.

– Viktor Orban oczywiście nie reprezentuje NATO w tych spotkaniach, reprezentuje swój własny kraj" — podkreślił. "Ale co ważne, wszyscy sojusznicy, w tym Węgry zgadzają się co do tego, że Rosja jest odpowiedzialna za wojnę, a integralność terytorialna Ukrainy musi być respektowana – wskazał sekretarz generalny NATO.



"Nie potrzebuję mandatu". Orban odpowiada na krytykę z Brukseli

Przed wylotem do Moskwy premier Węgier powiedział w wywiadzie radiowym, że sprawowanie prezydencji w Radzie Unii Europejskiej nie daje mu uprawnień do prowadzenia rozmów z Rosją i Ukrainą w imieniu UE. – Nie potrzebuję mandatu, bo niczego nie reprezentuję – stwierdził.

We wtorek podczas wizyty w Kijowie, pierwszej od początku rosyjskiej inwazji na Ukrainę, Orban zwrócił się do prezydenta Wołodymyra Zełenskiego z prośbą o rozpoczęcie negocjacji z Moskwą i osiągnięcie zawieszenia broni. Rzecznik prezydenta Ukrainy Igor Żółkiew oświadczył w odpowiedzi, że Kijów przyjął do wiadomości propozycję premiera Węgier, ale nie uważa tego planu za realny.

