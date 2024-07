Pożegnanie z Bidenem?

Gdy w Europie toczy się największa wojna od 1945 r., a wrogowie Zachodu stają się coraz potężniejsi, Ameryką rządzi najstarszy prezydent w dziejach USA. 81-letni dżentelmen ma duże problemy z formułowaniem sensownych wypowiedzi, a nawet z kończeniem zdań. To, w jak fatalnym stanie jest przywódca, od wielu miesięcy pokazywały nie tylko sprzedawane na Amazonie koszulki z Bidenem w roli zombie w garniturze, lecz także liczne filmiki na YouTube czy facebookowe rolki. I chociaż teoretycznie miały one śmieszyć, to akurat śmiesznego nie ma w tym nic. To właśnie ten polityk jest przecież zgodnie z konstytucją USA głównodowodzącym armii i floty Stanów Zjednoczonych, najważniejszego obecnie sojusznika Polski.