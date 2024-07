Ważne oświadczenie Bidena. Nie ma już wątpliwości

Do spekulacji na temat swojej ewentualnej rezygnacji z ubiegania się o reelekcję 81-letni Joe Biden odniósł się w piątek za pośrednictwem mediów społecznościowych.

Joe Biden: Pozostaję w wyścigu

Jego wpis nie pozostawia już żadnych wątpliwości.

"Powiem to najdobitniej jak potrafię: Jestem urzędującym prezydentem Stanów Zjednoczonych. Jestem kandydatem Partii Demokratycznej. Pozostaję w wyścigu" – oświadczył na platformie X amerykański przywódca.

twitter

Demokraci w panice po debacie Biden – Trump

Przypomnijmy, że dyskusja o wycofaniu kandydatury Joe Bidena z wyścigu o fotel prezydenta Stanów Zjednoczonych rozgorzała po jego debacie z Donaldem Trumpem.

Większość widzów i komentatorów, w tym związanych z Partią Demokratyczną, wskazała jednoznacznie na zwycięstwo kandydata republikanów. Biden zaprezentował się z najbardziej szkodliwej dla jego szans wyborczych strony – jako fizycznie niezdolny do dalszego pełnienia urzędu z uwagi na wiek.

O to, aby Biden sam zrezygnował zaapelowała redakcja najbardziej wpływowego dziennika w USA, "New York Timesa". "Pan Biden był prezydentem godnym podziwu. Pod jego rządami kraj prosperował i zaczynał podejmować serię długookresowych wyzwań... Ale największą przysługą publiczną, jaką mógłby dzisiaj oddać, byłoby ogłoszenie, że nie będzie brał udziału w wyborach" – podkreśliła redakcja.

Teraz z kolei, na łamach "The New Yorker" pojawił się artykuł, w którym nakreślono scenariusz pozbawiający Bidena władzy na podstawie 25. poprawki do konstytucji i zastąpienia go w pełnieniu urzędu do końca kadencji przez Kamalę Harris. W ten sposób miałaby ona stać się także nową kandydatką demokratów na najwyższy urząd w Stanach Zjednoczonych.

Czytaj też:

Sensacyjny scenariusz. Tak mogą pozbawić Bidena władzyCzytaj też:

"NYT" nawołuje Bidena do rezygnacji ze startuCzytaj też:

Sondaż: Tylko jeden polityk Demokratów ma szansę z Donaldem Trumpem