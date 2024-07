"Obcokrajowcy precz!". Niemcy: Duża liczba antyimigranckich incydentów

Pod koniec maja w Niemczech wybuchła media afera wokół nagrania z wyspy Sylt na Morzu Północnym. Goście jednego z barów podczas zabawy wykrzykiwali hasła: "Niemcy dla Niemców", "Obcjokrajowcy precz!". Robili to do melodii znanego, klubowego przeboju Gigi D'Agostino z roku 2001 "L'amour toujours". Od tego czasu podobne sytuacje miały miejsce także w innych krajach Europy.

Policja została wezwana do ponad 360 podobnych incydentów w całych Niemczech – informuje sieć redakcji RND. Są to policyjne dane od października 2023 roku do czerwca 2024. Policja odnotowała we wszystkich krajach związkowych co najmniej 368 przypadków, kiedy do znanej piosenki wykrzykiwano nazistowskie lub antyimigranckie hasła. Jak podano, do incydentów doszło m.in. na festynach i dyskotekach, ale także na prywatnych imprezach i wielokrotnie w szkołach. Nierzadko towarzyszyło temu hajlowanie.

Niechęć do imigrantów w szkołach

"Większość przypadków odnotowano w Nadrenii Północnej-Westfalii. Od listopada 2023 roku do czerwca br. włącznie policja była w tym najludniejszym kraju związkowym wzywana aż 96 razy, ponieważ podczas odtwarzania piosenki pojawiały się antykonstytucyjne i ksenofobiczne hasła. W Badenii-Wirtembergii do początku lipca naliczono łącznie 40 takich przypadków. Według danych Krajowego Urzędu Kryminalnego około jedna czwarta przypadków dotyczyła nieletnich. W Dolnej Saksonii, Saksonii-Anhalt i Turyngii doszło również do incydentów z udziałem nieletnich. W Hesji doszło do 25 incydentów, w tym trzy miały miejsce w szkołach" – czytamy.



W Meklemburgii-Pomorzu Przednim odnotowano 45 tego typu incydentów. Większość – 39 z tych przypadków – miała miejsce w czerwcu br. W dwóch przypadkach w Meklemburgii-Pomorzu Przednim przerobioną piosenkę śpiewano na boisku szkolnym, raz pojawiła się na Instagramie, raz jako wideo w serwisie Snapchat. Śpiewała ją także m.in. grupa młodych ludzi w ogrodzie, a jedna z uczennic nawet podczas lekcji w Sassnitz.

Bawaria i Saksonia nie dostarczyły RND informacji na temat odnotowanych incydentów.

