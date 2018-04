Kolejki do lokali wyborczych. Węgrzy głosują

Lokale wyborcze na Węgrzech są czynne w godzinach 6-19. Uprawnionych do głosowania jest około 8,2 mln osób. Wstępne wyniki wyborów mają być znane dzisiaj w nocy, a ostateczny rezultat poznamy za kilka dni.

Jak podało rano Narodowe Biuro Wyborcze, do godziny 7 rano frekwencja w wyborach wyniosła 2,24 proc., co już było rekordowym wynikiem. Na zdjęciach z mediów społecznościowych i w relacjach z węgierskich miast widać, że do lokali wyborczych ustawiają się kolejki, a wśród głosujących jest wielu młodych ludzi.

Na wysoką frekwencję liczy koalicji Fideszu i Chrześcijańsko-Demokratycznej Partii Ludowej (KDNP), która w wyniku dzisiejszych wyborach chciałaby uzyskać większość konstytucyjną.

Rano, swój głos oddał urzędujący (i prawdopodobnie przyszły) premier Viktor Orban. Polityk podkreślał po wyjściu z lokalu, że dzisiejsze głosowanie to nie tylko wybór konkretnych polityków czy partii, ale przyszłości całego kraju. Orban zapewnił też, że nie postrzega Unii Europejskiej jako zagrożenia dla Węgier. – Unia to nie Bruksela, Unia jest w Berlinie, Budapeszcie, Warszawie, Bukareszcie. Unia to nie Bruksela, ale to polityczny kapitał wszystkich krajów – tłumaczył polityk.