Wskazówka i przestroga

Kiedy Węgrzy dopytywali, co ma na myśli, czego już nie da się odbudować, Le Pen miała odpowiedzieć: kultura. W ciągu ostatnich lat wyrosły pokolenia, które nie miały okazji przyswoić sobie podstaw francuskiej, wyrosłej na gruncie cywilizacji łacińskiej tożsamości. We Francji żyją dziś miliony obywateli Republiki, którzy nie mają kontaktu z francuską kulturą, a nawet jeśli cokolwiek z niej rozumieją, to tylko po to, by ją zanegować.