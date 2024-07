Zamachowiec zabił strażaka. "Zginął jak bohater"

Gubernator Pensylwanii Josh Shapiro poinformował podczas niedzielnej konferencji prasowej, kim był mężczyzna, który zginął w nieudanym zamachu na Donalda Trumpa. To były strażak Corey Comperatore. Miał 50 lat.

– Wczoraj wieczorem straciliśmy kolegę z Pensylwanii: Corey'a Comperatore – powiedział Josh Shapiro. Gubernator Pensylwanii przekazał, że zmarły tragicznie mężczyzna był strażakiem i miał córkę. Polityk rozmawiał z rodziną zmarłego. – Corey zginął jako bohater. Rzucił się na swoją rodzinę, aby chronić ją wczoraj wieczorem na tym wiecu. Corey był najlepszym z nas. Niech pamięć o nim będzie błogosławieństwem – stwierdził.

Gubernator rozmawiał także z rodzinami dwóch osób, które zostały ciężko ranne podczas sobotniego wiecu. Jednocześnie nie chciał komentować toczącego się w sprawie zamachu śledztwa.

Gubernator Pensylwanii nakazał wywieszenie flag do połowy masztu w całym stanie, aby uczcić pamięć zabitego strażaka.



Zamach na Trumpa. Napastnik określany jako samotnik

Według amerykańskich służb za atak na Donalda Trumpa odpowiada 20-letni Thomas Matthew Crooks. Mężczyzna zginął tuż po tym, jak wystrzelił serię z karabinu w kierunku polityka. Dziennikarze rozmawiali ze szkolnym kolegą niedoszłego zabójcy Donalda Trumpa. Kolega z klasy w Bethel Park opisał go "jako samotnika, który był nieustannie prześladowany i często nosił na zajęciach strój łowiecki".

Z informacji źródeł zbliżonych do śledztwa wynika, że w aucie człowieka, który stoi za zamachem na Donalda Trumpa, znaleziono urządzenia do wywoływania wybuchów. Według doniesień, samochód prowadzony przez Thomasa Matthew Crooks'a został zaparkowany w sobotę w pobliżu wiecu Trumpa w Butler w Pensylwanii – podał "Wall Street Journal".

Informatorzy "WSJ" przekazali także, że broń, którą posłużył się Crooks, należała do jego ojca – to on ją kupił i była na niego zarejestrowana. "Funkcjonariusze organów ścigania wskazali, że jest to karabin typu AR-15. Crooks był w stanie wystrzelić wiele nabojów z dachu, zanim snajper Secret Service oddał ogień, zabijając go" – czytamy.

