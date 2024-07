Biden: Nic nie jest ważniejsze niż jedność

Prezydent USA Joe Biden wygłosił przemówienie po nieudanym zamachu na Donalda Trumpa. Podczas wiecu w Pensylwanii, 20-letni mężczyzna wystrzelił serię z karabinu w kierunku kandydata na prezydenta. Trump został raniony w ucho, jednak nic poważnego mu się nie stało. Napastnik zabił 50-letniego strażaka, który wraz z rodziną uczestniczył w wydarzeniu.

Joe Biden złożył kondolencje rodzinie ofiary. Powiedział, że mężczyzna, który zginął, chronił swoją rodzinę. – Niech go Bóg przyjmie – dodał prezydent.

Mówił też o zdrowiu Trumpa. – Jestem szczerze wdzięczny, że on ma się dobrze i wraca do zdrowia – zaznaczył. Biden wskazał, że jego rywal otrzyma większą ochronę podczas toczącej się kampanii wyborczej. Prezydent przekazał, że zlecił niezależny przegląd poziomu bezpieczeństwa na wczorajszym wiecu, aby "dokładnie ocenić, co się stało".

– Na czele śledztwa ws. zamachu na Donalda Trumpa stoi FBI. Jeżeli tylko dowiemy się o motywach zamachowca, powiemy o tym. Wiemy, kim był. Nie czyńcie żadnych założeń co do związków tego człowieka czy jego motywów. Pozwólmy FBI i służbom przeprowadzić dokładne i szybkie dochodzenie – powiedział przywódca USA.

Melania Trump wydała oświadczenie. Poruszające słowa

Żona Donalda Trumpa wydała oświadczenie. Melania Trump podkreśla, że ostatnie godziny były dla niej niezwykle trudne.

"Kiedy patrzyłam, jak ta brutalna kula uderza w mojego męża, Donalda, zdałam sobie sprawę, że moje życie i życie Barrona było na krawędzi druzgocącej zmiany" – napisała, dodając, że jest "wdzięczna odważnym agentom służb specjalnych i funkcjonariuszom organów ścigania, którzy ryzykowali własne życie", aby go chronić.

"Potrzeba przywołania wewnętrznej siły z tak strasznego powodu zasmuca mnie. Potwór, który uznał mojego męża za nieludzką maszynę polityczną, próbował zniszczyć pasję Donalda – jego śmiech, pomysłowość, miłość do muzyki i inspirację. Najważniejsze aspekty życia mojego męża – jego ludzka strona – zostały zagłuszone przez polityczną machinę" – pisze Melania Trump.

