Rzecznik Pentagonu ucina żądania Kijowa. "Nie chcemy eskalacji"

W rozmowie z portalem Voice of America rzecznik Pentagonu, generał dywizji Pat Ryder stwierdził, że USA w dalszym ciągu są zaniepokojone rozprzestrzenieniem się wojny poza granice Ukrainy. Z tego powodu nie został zniesiony zakaz ataków rakietowych systemami dalekiego zasięgu ATACMS na terytorium Rosji.

Ryder zauważył, że Stany Zjednoczone właśnie zatwierdziły użycie amerykańskiej amunicji do prowadzenia ognia zwrotnego i uderzeń obronnych. Podkreślił jednak, że polityka Waszyngtonu w zakresie uderzeń dalekiego zasięgu nie uległa zmianie.

– Myślę, że ważne jest, aby zrozumieć, że nie chcemy nieznanych konsekwencji, eskalacji, które mogą przekształcić ten konflikt w szerszy, wykraczający poza Ukrainę. Myślę, że wszyscy musimy się temu przyjrzeć i potraktować bardzo poważnie – powiedział. Podkreślił, że należy przyjrzeć się "wtórnym i trzeciorzędnym konsekwencjom w kategoriach potencjalnej eskalacji", jeśli cele w Rosji zostaną zaatakowane, co niekoniecznie będzie miało znaczenie strategiczne.

Jednocześnie oświadczył, że Stany Zjednoczone nigdy nie lekceważą zagrożenia Rosji dla Ukrainy i będą nadal współpracować z Kijowem, aby zapewnić ukraińskiej armii wszystko, czego potrzeba do obrony suwerennego terytorium i narodu.

Ukraina chce atakować w głębi Rosji

Prezydent USA Joe Biden, po udzieleniu Ukrainie ograniczonego pozwolenia na użycie amerykańskiej broni na terytorium Rosji, wyraził sprzeciw wobec stosowania jej do uderzeń w głąb terytorium Rosji. Tymczasem Ukraina chciałaby rozszerzyć zakres tego zezwolenia. W lutym przywódca USA zdecydował o wysłaniu Ukrainie ponad 100 systemów dalekiego zasięgu.

Sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg podkreślił, że Ukraina powinna mieć prawo do uderzenia na terytorium Rosji, gdyż gwarantuje to prawo do samoobrony.

