"Wielki europejski święty". W PE zacytowano papieża Jana Pawła II

– Aby odnowić nasze zaangażowanie na rzecz Europy, musimy – jak powiedział wielki europejski święty z Krakowa Karol Wojtyła – "nie bać się". Nie bać się stawić czoła autokratom, bronić Europy, budować Unię, która będzie istnieć dla nas wszystkich – powiedziała Roberta Metsola tuż po swoim wyborze.

Należąca do Europejskiej Partii Ludowej Metsola otrzymała 562 z 623 głosów. 61 głosów padło na lewicową kandydatkę Irene Montero. Kadencja Metsoli upłynie w 2027 roku.

Ponownie wybrana na tę funkcję 45-letnia Maltanka kieruje Parlamentem Europejskim od 2022 roku po niespodziewanej śmierci swego poprzednika Davida Sassoliego z Włoch. Żona i matka czwórki dzieci, jest najmłodszym szefem Parlamentu Europejskiego w historii i trzecią kobietą na tym stanowisku, po Simone Veil (1979-1982) i Nicole Fontaine (1999-2002).

Od 2013 roku była eurodeputowaną, a w 2020 roku została wiceprzewodniczącą Parlamentu Europejskiego i koordynatorką jego dialogu z Kościołami, religiami i organizacjami niewyznaniowymi.

Kopacz wiceprzewodniczącą

Była premier Ewa Kopacz została wybrana na wiceprzewodniczącą Parlamentu Europejskiego. Europoseł Platformy Obywatelskiej uzyskała 572 głosy, co daje drugi najwyższy wynik w serii głosowań. Łącznie Parlament Europejki wybiera 14 zastępców przewodniczącego Parlamentu Europejskiego.

Głosowanie na wiceprzewodniczącego unijnego parlamentu ma wyjątkową jak na demokratyczną instytucję formułę. Nie wolno bowiem wskazać tylko jednego kandydata, jeżeli popiera się tylko jednego.

Głosowanie jest anonimowe i odbywa się w kilku turach. W pierwszej europosłowie muszą oddać od ośmiu do 14 ważnych głosów, jeśli chcą, by ich głos był ważny. Zobowiązani są zatem zagłosować na minimum połowę wakatów plus jeden. Szacuje się, że po pierwszej turze obsadzonych powinno zostać sześć miejsc wiceprzewodniczących.

Celem drugiej tury jest obsadzenie ośmiu pozostałych wakatów – tu europosłowie są zobowiązani oddać od pięciu do ośmiu ważnych głosów. Jeśli połowa kandydatów nie dostanie większości absolutnej, przechodzą oni do trzeciej tury.

Na tym etapie do wyboru kandydata wystarczy już zwykła większość, a unijni deputowani zobowiązani oddać od trzech do czterech ważnych głosów. W sytuacji remisu między kandydatami stanowisko obejmuje starsza osoba.

