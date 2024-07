Kolejny kraj rozważa przekazanie swoich F-16 Ukrainie

O sprawie informuje Al Jazeera. Grecy mają modernizować swoje siły powietrzne. Amerykański Kongres upoważniła Grecję do zakupu do 40 myśliwców wielozadaniowych F-35 piątej generacji. Z kolei 82 F-16 w wersji Block 30 ma zostać zmodernizowanych do wersji Block 70. Kolejne 32 maszyny mają zostać wycofane z użytku. Greckie F-16 mogą trafić na Ukrainę, jednak Grecy nie chcą zrobić tego bezpośrednio i chcą najpierw przekazać je Stanom Zjednoczonym. W Stanach Zjednoczonych samoloty miałyby przejść modernizację.

Grecja wspiera Ukrainę

Grecja od samego początku wojny aktywnie wspiera Ukrainę. Tuż po agresji Rosji Grecja wysłała dwa wojskowe samoloty C-130 załadowane sprzętem wojskowym m.in. 20 tys. karabinów Kałasznikow. Ponadto Ateny dostarczyły m.in. 20 000 pocisków artyleryjskich, rakiet Stinger i 40 radzieckich transporterów opancerzonych BMP-1.

Już tego lata Ukraina otrzyma myśliwce F-16 z Danii i Holandii. Potwierdził to sekretarz stanu USA Antony Blinken na Forum Publicznym NATO.

– Mam przyjemność ogłosić, że obecnie transfer myśliwców F-16 jest już zaawansowany – powiedział Blinken. Sekretarz stanu USA zauważył, że samoloty przebędą na Ukrainę z Danii i Holandii. – Te myśliwce będą latać nad Ukrainą, aby zapewnić jej dalszą skuteczną obronę przed rosyjską agresją – podkreślił Blinken.

Ukraina potrzebuje 128 sztuk F-16

Według Wołodymyra Zełenskiego Ukraina potrzebuje co najmniej 128 myśliwców F-16, aby skutecznie przeciwstawić się Rosji. Prezydent podkreślił, że Ukraina stale czeka na dostawy od swoich partnerów, podczas gdy Rosja codziennie wykorzystuje przeciwko Ukrainie 300 samolotów.

Według ministra obrony Holandii Rubena Breckelmansa, Kijów i Amsterdam omówiły już "wszystkie warunki techniczne niezbędne, aby F-16 mogły latać. Podejmowane są ważne kroki w tym kierunku". Informację tę potwierdza wspólne oświadczenie prezydenta USA Joe Bidena, premiera Holandii Dicka Schoofa i premier Danii Mette Frederiksen.

Czytaj też:

Kosiniak-Kamysz: Polska jest jednym z liderów państw NATOCzytaj też:

Zełenski chce rozmawiać z Rosją. Jest reakcja Kremla